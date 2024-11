W latach 70. XX w. Shenzen było średniej wielkości (jak na chińskie standardy) miastem. Obecnie to trzecie największe miasto w kraju. Populacja obszaru metropolitalnego Shenzen wynosi ok. 24 mln osób, to obrazując jakieś dwie trzecie mieszkańców Polski. Znajdziemy tu największy port świata, ósme co do wielkości centrum finansowe. Pod względem PKB metropolia przegania sąsiedni Hongkong. To właśnie w tym miejscu powstanie kolejny, wyróżniający się wysokościowiec o nazwie Tower C.

"Tańczące" wieżowce pełne zielonych rozwiązań

Patrząc na projektowane budynki, jednym z elementów, które przykuwają uwagę, jest podest. Zdecydowanie dużo się tam dzieje, co jest zasługą m.in. wystawionych na otaczającą obiekt przestrzeń tarasów z dużą ilością bujnej roślinności. Od góry przykrywać je będzie łącznik zaprojektowany w dynamicznym, ale charakterystycznych dla ZHA stylu. Całości efektu dopełniają połączenie gładkich i żebrowanych fragmentów fasady. Architekci zastosowali tu ściany kurtynowe, które nie mają funkcji nośnej, a stanowią jedynie przegrodę cieplną.

Zdjęcie Tower C / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiał zewnętrzny

Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 440 tys. mkw. Aby zmniejszyć oddziaływanie inwestycji na środowisko, planuje się jak najwięcej materiałów pozyskać z recyklingu. Ale to nie wszystko, ponieważ ciekawie dzieje się również w przypadku rozwiązań wodnych, w tym nawadniania tarasów. Zastosowano tam akwaponikę, która opiera się na stworzeniu cyklu zależności pomiędzy rybami, bakteriami i roślinami. Tradycyjnie stosuje się je w farmach wertykalnych. Tutaj rośliny będą karmiły ryby, których odchody, rozłożone przez bakterie posłużą do wytworzenia nawozu dostarczającego składniki pokarmowe roślinom.

Budowa Tower C ma zakończyć się w 2027 r. Wewnątrz, oprócz biur, pojawi się także hotel, galeria oraz lokale usługowo-gastronomiczne. Inwestycja ma być integralną częścią zielonego rozwoju metropolii, która nieustannie wyznacza nowe standardy rozwoju w Chinach. Budynek na przedstawionych wizualizacjach, futurystyczną bryłą wpisuje się w dynamiczny rozwój Shenzen, jednocześnie kontrastując z widocznymi, geometrycznymi bryłami sąsiednich budynków. Tower C ma charakterystyczny dla Zaha Hadid Architects kształt pełny ekspresyjnych, płynnych form. To styl zapoczątkowany przez zmarłą w 2016 r. założycielkę biura Zahę Hadid. Obecnie, w celu utrzymania charakterystycznego stylu brytyjskiej architekt pochodzącej z Iraku, wykorzystuje się sztuczną inteligencję, co przyznał w 2023 r. szef studia Patrick Schumacher.

