Economist Intelligence Unit (EIU) opublikował swój coroczny raport dotyczący Światowego Indeksu Kosztów Utrzymania. Ujawnił on, że na całym świecie koszty utrzymania wzrosły średnio o 7,4 proc. Jak wskazano najszybciej rosły ceny artykułów spożywczych. Z drugiej strony ceny mediów (kategoria, w której ceny w poprzednim roku najszybciej rosły) w tym roku wykazały się najniższą inflacją.

- Spodziewamy się, że inflacja będzie nadal zwalniać w 2024 r., ponieważ opóźniony wpływ podwyżek stóp procentowych zaczyna wpływać na aktywność gospodarczą, a co za tym idzie, na popyt konsumpcyjny - powiedziała w oświadczeniu Upasana Dutt, szefowa ds. światowych kosztów utrzymania w EIU.

Reklama

Dodała również: - Dalsza eskalacja wojny Izraela z Hamasem spowodowałaby wzrost cen energii, podczas gdy, większy niż oczekiwano, wpływ El Niño spowodowałby jeszcze większy wzrost cen żywności.

Wraz ze wzrostem cen wzrosły również koszty życia w miastach. Jak wygląda obecnie sytuacja?

Oto nowe najdroższe i najtańsze miasta na świecie

Listę najdroższych miast świata w 2023 roku zaczniemy omawiać od miejsca 10., na którym plasuje się San Francisco (USA), na kolejnej pozycji jest Tel Awiw (Izrael) wraz z Kopenhagą (Dania), później jest Paryż (Francja), Los Angeles (USA) i Hongkong.

Na trzecim miejscu znajduje się jednocześnie Nowy Jork (USA) oraz Genewa (Szwajcaria). Najdroższymi miastami na świecie jest Zurych (Szwajcaria) oraz Singapur. Co ciekawe Singapur po raz dziewiąty z rzędu utrzymał pozycję najdroższego miasta świata. Z kolei Zurych powraca na to miejsce po trzech latach. W poprzednim roku najdroższym miastem był Nowy Jork, teraz zajmuje "zaledwie" trzecią pozycję.

Z drugiej strony najtańszym miastem na świecie w 2023 roku jest Damaszek (173 pozycja), wyżej jest Teheran (Iran), Trypolis (Libia), Karaczi (Pakistan), Taszkent (Uzbekistan), Tunis (Tunezja), Lusaka (Zambia), Ahmedabad (Indie), Lagos (Nigeria), Ćennaj (Indie) oraz Buenos Aires (Argentyna).

Porównując ubiegłoroczne zestawienie do tegorocznego, to Moskwa i St. Petersburg spadły odpowiednio o 105 miejsc (obecnie 142. pozycja) i o 74 miejsca (obecnie na 147. pozycji). Ma to związek z gwałtownym spadkiem wartości rubla, z co z kolei było spowodowane rosyjską napaścią na Ukrainę. Z kolei Kijów w tegorocznym zestawieniu znajduje się na 132. pozycji - w poprzednim roku nie został ujęty w raporcie.

Jaki jest koszt życia w poszczególnych państwach?

Jak podaje portal Numbeo w Singapurze średnia cena bochenka chleba (500 g) wynosi około 8,5 zł, za 12 jajek trzeba zapłacić około 12,7 zł, 1 litr mleka kosztuje niecałe 13 zł, 1 kg fileta z kurczaka to koszt rzędu 41,3 zł, a za 1 kg wołowiny trzeba zapłacić około 82 zł. EIU zwraca także uwagę, że w Singapurze jest bardzo wysoki koszt transportu i odzieży. Jak podaje portal turystycznyninja.pl w 2023 roku miesięczny koszt życia jednej osoby dorosłej wynosi w tym kraju ponad 14,6 tys. zł, w tym jest wynajęcie mieszkania około 10,7 tys. zł, opłaty 610 zł, transport 912 zł, jedzenie 2,4 tys. zł. Portal Numbeo podaje z kolei, że średni miesięczny koszt życia jest o około 94 proc. wyższy niż w Polsce, a koszt wynajęcia mieszkania jest wyższy o prawie 350 proc.

W Zurychu za te same produkty trzeba odpowiednio zapłacić 15 zł (chleb), 28,8 zł (jajka), 8,1 zł (mleko), 111,4 zł (kurczak), 242,7 zł (wołowina). Tutaj dochodzą także wysokie koszty wynajmu mieszkania, transportu oraz usług. Według portalu turystycznyninja.pl koszt życia w Szwajcarii to ponad 11,8 tys. zł za jedną osobę (wynajęcie mieszkania 6,1 tys. zł, opłaty 860 zł, transport 1 tys. zł, jedzenie 3,7 tys. zł). Numbeo podaje, że średni miesięczny koszt życia w Szwajcarii jest wyższy niż w Polsce o 162 proc., zaś koszt wynajęcia mieszkania jest wyższy o 175 proc.

W Damaszku ceny za artykuły spożywcze kształtują się następująco: 15 zł (chleb), 28 zł (jajka), 8 zł (mleko), 111 zł (kurczak) - tutaj trzeba zauważyć, że niektóre produkty w tym kraju są trudno dostępne m.in. ze względu na kryzys gospodarczy, przez co ceny są wyższe. Z drugiej strony pozostałe koszty są zdecydowanie niższe. Według portalu Numbeo miesięczny koszt życia w Syrii dla jednej osoby wynosi około 2,2 tys. zł. Koszty życia są średnio o prawie 43 proc. niższe niż w Polsce, zaś czynsz jest niższy o ponad 76 proc.

Jak podaje portal turystycznyninja.pl średni koszt życia w Polsce (za 2023 rok) dla jednej osoby to około 4,3 tys. zł, w tym jest wynajęcie mieszkania (około 2 tys. zł), opłaty (600 zł), transport (około 570 zł), jedzenie (około 1,2 tys. zł; oczywiście koszt życia jest kwestią bardzo indywidualną).