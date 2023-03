Temperatura w ciągu dnia spadnie do zaledwie 1 stopnia Celsjusza, a w ciągu nocy niestety powróci mróz - temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza. W całej Polsce pojawią się także przymrozki. Odczuwalna również będzie zwiększona prędkość wiatru, z co kolei może niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

W drugiej połowie tygodnia nastąpi krótkotrwałe ocieplenie - temperatura wzrośnie nawet do 13 stopni, mogą pojawić się także przelotne deszcze. Niestety w następną niedzielę znów przyjdzie niewielkie ochłodzenie - temperatura spadnie do 5-7 stopni Celsjusza i będzie się ona utrzymywać do czwartku (06.04).