Mapa zaćmienia słońca

Chcąc przygotować zainteresowanych na zaćmienia słońca w USA, Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej przygotowała wyjątkową mapę szczegółowo opisującą przebieg dwóch zjawisk mających mieć miejsce w 2023 i 2024 roku w Stanach Zjednoczonych. Dwie ścieżki prezentują czas, miejsce oraz fazy spodziewanych zaćmień.

Zdjęcie Mapa zaćmień słońca w USA na 2023 i 2024 rok. / NASA / NASA

Jak widać, dwie ścieżki przebiegają przez ogromne połacie terenu tego i tak sporego państwa, na dodatek biegną przez z grubsza dwie przeciwległe części, a do wzajemnego pokrycia dochodzi dopiero na południu, nieopodal granicy z Meksykiem i na zachód od Houston.

Dwa zaćmienia słońca - jedno jeszcze w tym roku!

Pierwsze zaćmienie słońca, którego dotyczy mapa przygotowana przez NASA, będzie mieć miejsce w USA 14 października 2023 roku. Będzie to tzw. obrączkowe zaćmienie słońca, czyli oczom obserwujących ukaże się idealny pierścień słoneczny. Środek gwiazdy zostanie zasłonięta czarną powierzchnią księżyca. Dzieje się tak dlatego, że wówczas wierzchołek cienia księżycowego wypada ponad powierzchnię naszej planety.

Zdjęcie Obrączkowe zaćmienie słońca. / NASA / NASA

To zaćmienie będzie widoczne na zachodniej półkuli, więc zainteresowani powinni wybrać się do jednego z amerykańskich kontynentów. Można, co oczywiste, posiłkować się przygotowaną mapą, która wskazuje, gdzie i kiedy najlepiej obserwować zaćmienie w danej fazie.

Drugie w kolejności to całkowite zaćmienie słońca. To zjawisko będzie możliwe do zaobserwowania już 8 kwietnia 2024 roku i przemierzy Amerykę Północną. Całkowite zaćmienie rozpoczyna się I fazą, czyli zaćmieniem częściowym, gdy Księżyc wchodzi w pole słońca i zaczyna je zakrywać, aż dojdzie do II fazy - całkowitego pokrycia.

Wówczas promienie są blokowane, a z ziemskiej perspektywy możemy obserwować zjawisko przypominające wschód lub zachód, gdy robi się po prostu ciemniej.

Zaćmienia słońca w Polsce

Chociaż mapa przygotowana przez NASA dotyczy Stanów Zjednoczonych, to zjawiska będzie można zobaczyć również w Polsce - choć nie będzie to równie spektakularne. Poza tym, w naszym kraju zaobserwować będzie można również hybrydowe zaćmienie słońca, które przewiduje się na 10 kwietnia 2023 roku.

Fani takich zjawisk w naszym kraju, którzy niekoniecznie chcą wybierać się za granicę, muszą jednak trochę poczekać. Najciekawsze zaćmienia możliwe do zobaczenia z Polski będą mieć miejsce za kilka lat - na przykład 29 marca 2025 roku, kiedy to możliwe do zaobserwowania będzie zaćmienie częściowe.