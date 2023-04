Wszystko zaczęło się w 1960 roku, kiedy chirurg plastyczny Maxwell Maltz opublikował książkę, w której sugerował, że przyzwyczajenie się do nowej twarzy po operacji zajmuje jego pacjentom średnio 21 dni. I chociaż jak łatwo zauważyć, nie ma tu nawet słowa o zmianie zachowania i nawyków, to jego "teoria" z miejsca stała się żelazną zasadą life coachingu. A jeśli przy okazji stała się przyczyną wielu waszych osobistych porażek, to mamy dobre wieści... to nie wasza wina, bo jak pokazuje nowe badanie na wykształcenie nowego nawyku potrzeba zazwyczaj dużo więcej czasu.



Reklama

Nowy nawyk w 21 dni? Nie ma szans

Naukowcy Caltech, University of Chicago i University of Pennsylvania zakwestionowali tę "powszechną wiedzę", korzystając z danych od ponad 30 tys. bywalców siłowni, którzy ćwiczyli ok. 12 milionów razy w ciągu czterech lat oraz ponad 3 tys. pracowników szpitali, którzy łącznie umyli ręce 40 milionów razy na prawie 100 zmianach. Wykorzystując narzędzia do uczenia maszynowego do analizy, kiedy zachowania ludzi stają się przewidywalne, czyli nawykowe, odkryli, że niektóre nawyki kształtują się dłużej niż inne i np. wejście w rytm ćwiczeń trwa średnio pół roku, podczas gdy dostosowanie się do regulaminowego mycia rąk w szpitalu kilka tygodni.