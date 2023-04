Virgin America i muzyczne wideo

Już pierwszy przykład z tej listy pokazuje, że materiały związane z bezpieczeństwem na pokładzie samolotu mogą być odjechane. Wybór w przypadku Virgin America nie był jednak prosty, ponieważ ta linia lotnicza zasłynęła z tworzenia nietypowych i szalenie ciekawych filmików instruktażowych. W tym przykładzie z 2013 chodzi jednak głównie o muzykę.

Wideo youtube

Nagrana piosenka jest na tyle dobra, że w zasadzie da się jej słuchać na co dzień, bez konieczności podróżowania samolotem. Instrukcjom dotyczącym zapinania pasów i korzystania z funkcji bezpieczeństwa towarzyszy wspaniała muzyka i taneczna choreografia, a do tego artyści popisali się świetnymi głosami i flow. Tego aż chce się słuchać - i oglądać, bo również od strony wizualnej materiałowi bliżej do popularnych w tamtych latach teledysków, niż sztampowej prezentacji.

Wielka szkoda, że linia Virgin America zniknęła z lotniczej mapy świata. W 2016 roku rozpoczęła się fuzja z Virgin Alaska, aby ta w końcu wchłonęła mniejszego operatora. W efekcie z sieci zniknęły m.in. profile firmy z social mediów. Kto wie, może mielibyśmy okazję poznać jeszcze ciekawsze pomysły na prezentacje zasad bezpieczeństwa?

Genialna obsada od British Airways

Co tu dużo pisać - linie lotnicze British Airways pozamiatały swoją obsadą, wśród której znaleźli się m.in. Rowan Atkinson, czy Gordon Ramsay. Wideo zdobyło w serwisie YouTube ponad 23 miliony wyświetleń, a całość przypominała zabawne przesłuchanie do nagrań, którym przewodził Chabuddy G - fikcyjna postać wykreowana na potrzeby mockumentary People Just Do Nothing i zagrana przez Asima Chaudhry'ego.

Wideo youtube

Filmik okazał się takim sukcesem, że postanowiono nagrać kontynuację - tym razem z innymi znanymi celebrytami z Wielkiej Brytanii. Gwiazdorska obsada ponownie dowiozła, tworząc kolejne świetne wideo przedstawiające zasady bezpieczeństwa na pokładach samolotów British Airways. Sporo brytyjskiego humoru i znane osobistości sprawiły, że nie tylko pasażerowie byli zachwyceni - filmiki linii lotniczej stały się istnymi viralami.

Wideo youtube

Turkish Airways i dziecko w każdym z nas

Największym atutem bycia dorosłym jest możliwość niekontrolowanego kupowania sobie klocków LEGO - innych nie znam. W każdym razie, tureckie linie lotnicze postanowiły odnieść się do miłości, którą wielu z nas darzy wyjątkowe duńskie zabawki. Korzystając z postaci znanych z filmu LEGO: Przygoda, powstało doprawdy wyjątkowe wideo instruktażowe wyświetlane na pokładach samolotów.

Wideo youtube

Wszystko zostało utrzymane w stylistyce LEGO, a do wyprodukowania materiału wykorzystano około 3 milionów klocków. Sam kilkumunitowy filmik powstawał ponad dwa lata, nie zabrakło w nim Batmana, wesołej piosenki i całej masy przydatnych informacji podanych w przystępny sposób. Tego zwyczajnie nie da się nie pokochać.

Najbardziej epickie wideo w historii lotów?

Ten materiał stworzony przez linie lotnicze Air New Zealand jest tak świetny, że nawet sami autorzy nazwali go "Najbardziej epickim wideo bezpieczeństwa w historii". Cóż, mieli ku temu powody. Linie lotnicze z wyspiarskiego kraju postanowiły odnieść się do uniwersum Władcy Pierścieni. Jak wiemy, przygody Hobbitów i nie tylko w wersji filmowej zostały nakręcone właśnie tam.

Materiał przenosi dwóch pasażerów (fanów uniwersum) do świata Władcy Pierścieni, gdzie w klimatycznych scenach przedstawiane są kolejne zasady bezpieczeństwa na pokładzie smaolotu. Jest wiele smaczków, pojawia się nawet wyjątkowy pierścień, a swój występ zanotował nawet sam Eljah Wood. Faktycznie, było epicko!

Wideo youtube

Bezpiecznie, ale i kreatywnie

Jak widać, prezentacje dotyczące bezpieczeństwa, pasów i wyjść ewakuacyjnych nie muszą być nudne. Nawet, jeżeli w ich produkcji nie biorą udziału znane osoby, to takie filmy i tak potrafią być wystarczająco ciekawe i angażujące. Dobrym przykładem może być Air France:

Wideo youtube

Pamiętajcie o pasach! No i nie spóźniajcie się na swoje loty - choćby po to, aby móc podziwiać kreatywne wyczyny reżyserów.