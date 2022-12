Stadiony sportowe są wyjątkowo imponującymi budynkami, które przyciągają uwagę nie tylko fanów piłki nożnej. Zobacz osiem najciekawszych projektów, które niebawem będą realizowane w różnych krajach - od Stanów Zjednoczonych przez Włochy po Chiny. Odbędą się w nich rozgrywki piłki nożnej, futbolu amerykańskiego, baseballu oraz Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026.

Katedra w Mediolanie, Włochy

Projekt: studio architektoniczne Populous

Zdjęcie Stadion o nazwie Katedra / Populous / materiały prasowe

Nowy stadion nazwany Katedrą ma pomieścić 60 tys. widzów i będzie nową siedzibą klubów piłkarskich AC Milan i Inter Mediolan. Dotychczasowy obiekt Stadio Giuseppe Meazza, powszechnie znany jako San Siro jest siedzibą klubów od 1926 r.

Projekt nawiązuje do dwóch najbardziej znanych budynków miasta - katedry Duomo di Milano i pasażu handlowego Galleria Vittorio Emanuele.

Zostało tu zaprojektowanych kilka ciekawych rozwiązań w duchu ekologii: oprócz zwieńczenia panelami fotowoltaicznymi, będzie zbierana woda deszczowa w celu ponownego wykorzystania.

Zdjęcie Stadion Katedra / Populous / materiały prasowe

Z okolicy stadionu znikną samochody, a ulice zastąpią ścieżki dla pieszych. Istniejący parking zostanie przeniesiony pod ziemię, co pozwoli na wprowadzenie dodatkowej zieleni na powierzchni 110 tys. m kw. Mimo że obiekt wygląda nowocześnie, a otoczenie bardziej zielono, to wiele osób krytykowało zmianę, chcąc zachowania starego stadionu.

Arena Santa Giulia, Mediolan, Włochy

Projekt: David Chipperfield Architects

Zdjęcie Arena Santa Giulia / David Chipperfield Architects / materiały prasowe

Obiekt będzie gospodarzem zawodów hokejowych podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Arena zaprojektowana jako centralny punkt nowej dzielnicy Mediolanu Santa Giulia pomieścić ma 12 tys. widzów. Eliptyczny kształt nawiązywać ma do tradycyjnego wyglądu amfiteatru.

Eliptyczna forma budynku jest inspirowana archetypem amfiteatru, który został ponownie zinterpretowany za pomocą nowoczesnej tektoniki i materiałów David Chipperfield Architects

Zdjęcie Arena Santa Giulia / David Chipperfield Architects / materiały prasowe

Trzy pierścieniowe poziomy wykończone będą ekranami LED, które będą mogły oświetlać budynek nocą, a przeszklone kondygnacje między nimi mają sprawić, że będą wyglądały, jakby się unosiły nad sobą.

Eco Park, Gloucestershire, Wielka Brytania

Projekt: Zaha Hadid Architects

Zdjęcie Eco Park / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiały prasowe

Mimo klasycznego wyglądu stadionu ciężko przejść obok niego obojętnie. Znane studio projektowe Zaha Hadid uzyskało pozwolenie na zaprojektowanie stadionu z... drewna. Łącznie ze wspornikami i żaluzjami ma być także zasilany energią pochodzącą ze zrównoważonych źródeł.

Zdjęcie Eco Park / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiały prasowe

Dach pokryty zostanie bezbarwną membraną, która pozwoli rosnąć trawie w świetle słonecznym oraz zminimalizuje cienie mogące rozpraszać sportowców. Stadion będzie częścią nowego Eko Parku, biznesowego parku zielonych technologii, planowanego przy jednym z węzłów autostrady M5.

Hangzhou International Sports Centre, Hangzhou, Chiny

Projekt: Zaha Hadid Architects

Zdjęcie Hangzhou International Sports Centre / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiały prasowe

To kolejna propozycja od studia Zaha Hadid. Tym razem przedstawia chiński stadion, który ma być częścią Hangzhou International Sports Centre - trzech obiektów o powierzchni ponad 26 ha, które mają przypominać... plantacje herbaty.

Stadion pomieści 60 tys. widzów, hala sportowa będzie miała 19 tys. miejsc, pojawi się też centrum sportów wodnych oraz boiska treningowe i możliwość spacerów nad rzeką.

Zdjęcie Hangzhou International Sports Centre / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiały prasowe

Stadion ma służyć rosnącej populacji miasta. Większość dużych stadionów przyjmuje gości podczas meczów i większych imprez. W tym przypadku twórcy chcą uniknąć takiego rozwiązania, dlatego obiekt będzie dostępny zarówno dla zawodowych sportowców, jak i amatorów aktywnego wypoczynku. Wraz z parkiem nad rzeką i okolicznymi placami ma stać się miejscem spotkań miejscowej ludności od rana do późnego wieczora.

Charakterystyczne zaokrąglone kształty, "prążkowane" krawędzie i tarasowo ułożone podium między nimi inspirowane były sterasowanymi stokami herbacianymi wzgórz otaczających Hangzhou.

Stadion Feyenoord, Rotterdam, Holandia

Projekt: Studio architektoniczne OMA

Zdjęcie Stadion Feyenoord / OMA / materiały prasowe

Zlokalizowany nad rzeką Nieuwe Maas ma być siedzibą holenderskiego klubu piłkarskiego Feyenoord. Przyjmując 63 tys. widzów, będzie największym stadionem Holandii.

Obiekt zostanie zintegrowany z przebudowaną dzielnicą, a dzięki wyniesieniu ponad otaczający teren stanie się dominantą krajobrazową. Co ciekawe, za projekt odpowiedzialni są nie tylko architekci budynków, ale również architekci krajobrazu.

Aby bardziej zintegrować stadion z otoczeniem i zachęcić ludzi do korzystania z obiektu poza imprezami zdecydowano się przenieść stoiska gastronomiczne z wnętrza stadionu do otaczających go przestrzeni publicznych.

Zdjęcie Stadion Feyenoord / OMA / materiały prasowe

Choć samo wyeksponowanie obiektu ma sprawić, że zajmie ikoniczną pozycję, nie wyróżnia się mocno wyglądem. To celowy zabieg, który ma na celu zachowanie klimatu starego stadionu z lat 30. XX w., znanego jako De Kuip.

Międzynarodowe Centrum Piłki Nożnej Xi'an, Xi'an, Chiny

Projekt: Zaha Hadid Architects

Zdjęcie Międzynarodowe Centrum Piłki Nożnej Xi'an / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiały prasowe

Ten chiński stadion zlokalizowany w biznesowej dzielnicy Fengdong w Xi'an — jednego z najstarszych miast Chin — pomieści 60 tys. widzów, którzy w najbliższym czasie będą kibicowali podczas Pucharu Azji AFC 2023. Pojawią się w nim wypełnione roślinami tarasy, półprzezroczysty dach i okazałe kolumny.

Podobnie jak stadion w Hangzhou, obiekt w Xi'an ma służyć nie tylko podczas dużych imprez, ale dzięki obiektom rozrywkowym, restauracjom i udostępnienia obiektu dla wydarzeń kulturalnych ma być aktywny użytkowany cały czas.

Zdjęcie Międzynarodowe Centrum Piłki Nożnej Xi'an / ZAHA HADID ARCHITECTS / materiały prasowe

Półprzezroczysty dach ma pozwolić na dostęp światła do murawy. Kształt obiektu ma nie tylko zmaksymalizować widok na boisko ze wszystkich miejsc siedzących, ale również m.in. rozproszenie północnych wiatrów.

Stadion Oakland A, Oakland, Stany Zjednoczone

Nowy stadion baseballowy w Oakland ma być elementem zrewitalizowanego nabrzeża i siedzibą drużyny Oakland Athletics Major League Baseball - znanej również jako Oakland A. Na dachu obiektu powstanie park, który wraz z drzewami i krętą ścieżką będzie miejscem dla dodatkowych 10 tys. fanów jeśli 27 tys. miejsc siedzących okaże się zbyt małą liczbą.

Z tyłu postawione będą dodatkowo trójkątne budynki z ukośnymi dachami, zwrócone ku bokom stadionu. Będzie tam miejsce na nowe kawiarnie, sklepy, siłownie, biura i rezydencje.

Stadion Buffalo Bills, Buffalo, Stany Zjednoczone

Projekt: Studio architektoniczne Populous

Zdjęcie Stadion Buffalo Bills / Populous / materiały prasowe

Obiekt zaprojektowany został dla drużyny futbolu amerykańskiego Buffalo Bills w stanie Nowy Jork i ma być hołdem dla historii, dziedzictwa i architektury Buffalo. Powstanie obok Highmark Stadium - miejscem aktualnych rozgrywek.



Projektanci chcieli, aby stadion z jednej strony był kameralny, z drugiej ma wzmagać hałas kibicującego tłumu. Dodatkowo ciekawym elementem będą trzy gigantyczne bizony witające kibiców.



