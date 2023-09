ARTX-700 to ultra lekki helikopter sportowy dla każdego. Co potrafi?

Ultra lekki helikopter ATRX-700 to efekt współpracy dwóch amerykańskich firm z branży lotniczej, czyli Advanced Tactics i Rotor X. Postanowiły one stworzyć dwumiejscowy helikopter "dla każdego", który będzie wyposażony w układ fly-by-wire, co dla branży ultra lekkich helikopterów oznacza prawdziwą rewolucję.

W Stanach Zjednoczonych od lipca trwa wielkie poruszenie wśród pasjonatów ultra lekkich helikopterów, gdyż szykuje się ważna zmiana w przepisach. Zgodnie z nowym zarządzeniem FAA (agencja rządowa odpowiedzialna za regulację i nadzór nad bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego w USA) każdy, nawet najmniejszy helikopter będzie musiał być wyposażony w układ "fly-by-wire" (FBW).

Zdjęcie Helikopter ATRX-700 jest zbudowany z bardzo lekkich materiałów / zdjęcie: Advanced Tactics / domena publiczna

To zaawansowany system kontroli lotu, w którym mechaniczne połączenia między sterami i powierzchniami sterowymi są zastąpione elektroniką. W tym systemie ruchy pilota na stery są przekazywane jako sygnały elektroniczne do komputerów pokładowych, które następnie interpretują te sygnały i kontrolują lotki, stery kierunku i stery wysokości. Dzięki temu pilotowanie samolotów czy śmigłowców jest łatwiejsze, gdyż pozwala prawie wyeliminować ryzyko przypadkowego błędu pilota.

To właśnie w oczekiwaniu na nowe przepisy powstał model helikoptera ARTX-700.



Wystarczy prawo jazdy, krótkie szkolenie i lecisz!

Zwykłe helikoptery wymagają od pilotów zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia, odbycia intensywnego szkolenia zakończonego zdobyciem licencji pilota i dużej liczby godzin spędzonych w powietrzu za sterami takiej maszyny. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli w USA zdecydujemy się na zakup jednostki ultra lekkiej. Wtedy wystarczy prawo jazdy i prawie symboliczne przeszkolenie, które przeważnie oferują producenci takich helikopterów.