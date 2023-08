Spis treści: 01 Nowa funkcja Loty Google

Nowa funkcja Loty Google

Loty Google (Google Flights) to usługa pozwalająca na wyszukiwanie tanich połączeń lotniczych online. Możemy przy jej pomocy znaleźć loty bezpośrednie lub łączone, zaplanować podróż i wyszukać możliwie najtańsze oferty. Przydatna opcja, choć zawsze może być lepiej - a tak właśnie się stanie na skutek wprowadzenia do usługi zupełnie nowej funkcji. Loty Google pozwolą nam jeszcze skuteczniej wyszukiwać tanie bilety lotnicze.

Do tej pory użytkownicy Google Flights mogli sprawdzić, jak dana cena biletu ma się do średniej na danej trasie. Bilet mógł być w związku z tym tańszy, droższy, lub kosztować mniej więcej tyle, ile średnio płaci się za dane połączenie. Omawiana funkcja uzupełni to rozwiązanie, przekazując klientom więcej informacji. Tanie loty na wyciągnięcie ręki? Tak - dostaniemy więcej informacji.

Te dotyczyć będą trendów okresowych i tego, w którym momencie najlepiej kupić interesujący nas bilet lotniczy. Na podstawie analizy danych z przeszłości, Google Flights może nam podpowiedzieć, że np. o wiele taniej będzie dokonać zakupu za miesiąc, lub że w danym momencie mamy okazję skorzystać z najbardziej atrakcyjnej oferty.

Nowy sposób na tanie bilety lotnicze?

Mając w zanadrzu taką funkcję widzimy wyraźnie trendy cenowe w danych okresach. To jednak nie koniec narzędzi, z których możemy skorzystać. Dostępne jest również monitorowanie cen i informowanie nas o ewentualnych obniżkach. To świetna rzecz, jeżeli interesuje nas dany kierunek, a niekoniecznie przedział dat. Z drugiej strony może się to przydać w sytuacji, gdy właśnie mamy ustalony termin podróży w przyszłości.

Jeżeli obecnie cena biletów na lot za kilka miesięcy jest za wysoka, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poczekać. Wystarczy rzucić okiem na wykres, który pokaże dynamikę zmian cen na danej trasie w ostatnim czasie. Doskonale przecież wiemy, że na górce się nie kupuje.

Gdzie szukać tanich biletów lotniczych?

Google Flights to jedna z opcji na szukanie tanich biletów. A jakie są alternatywy? W zasadzie można wymienić kilka, z czego większość to porównywarki cenowe i agregaty wyszkuwiania. W Polsce najpopularniejsze serwisy tego typu to zdecydowanie Skyscanner, eSky, Kayak, KIWI czy jakdolece.pl. Każda ze stron oferuje opcje pozwalające na dokonanie rezerwacji miejsc w samolocie, czy wynajem auta lub hotelu.

Inną opcją jest skorzystanie ze strony przewoźnika. Czasami bezpośredni zakup u linii lotniczych może być tańszy - choć nie jest to zasada. W takiej sytuacji na pewno warto wypatrywać promocji, lub skorzystać z programu członkowskiego. Przykładem jest Wizzair i jego abonament na latanie, lub Discount Club, oferujący stałą obniżkę na kupowane bilety lotnicze.