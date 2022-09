Jak wynika z danych z serwisu FlightRadar24, tajemniczy lot samolotu linii Wizz Air odbył się we wtorek. Airbus wystartował ze Lwowa o godz. 14.55, a na lotnisku w Pyrzowicach wylądował o godz. 15.43. Internauci początkowo myśleli, że samolot posłużył do ewakuacji jakichś ważnych osobistości.

Tym bardziej było to dziwne wydarzenie, że samolot miał włączone transpondery, a nad całą Ukrainą od początku wojny jest zamknięta przestrzeń powietrzna. Co ciekawe, informacja o locie została zapisana i udostępniona w sieci. Internauci zastanawiali się, dlaczego przewoźnik nie obawiał się ataku rakietowego Rosji, która mogła uznać samolot za zagrożenie.

Reklama

Tajemniczy lot samolotu Wizz Air z Ukrainy do Polski

Okazuje się, że Airbus A320, należący do Wizz Air, został uziemiony we Lwowie dokładnie 23 lutego 2022 roku, czyli na dzień przed agresją Rosji na Ukrainę i zamknięciem przestrzeni powietrznej. Samolot dostarczył do Lwowa pasażerów z Memmingen w Niemczech.

Wizz Air wykorzystał ukraińską kontrofensywę na wschodzie i południu Ukrainy oraz słabość Rosji do szybkiej ewakuacji maszyny do Pyrzowic. Chociaż maszyna liczy sobie dwadzieścia lat, to jednak firma zamierza dalej z niej korzystać.

Samoloty ukraińskich przewoźników w Krakowie

Odzyskanie samolotu nie było prostym zadaniem. Eksperci od spraw lotnictwa podają, że takie operacje wymagają skomplikowanej procedury i zgody rządu Ukrainy, a także zgody urzędów regulujących lotnictwo w Europie, w tym także w Polsce.

Wizz Air obecnie dysponuje 160 samolotami. W Pyrzowicach ma hangary do serwisowania swoich maszyn. Prawdopodobnie Airbus A320, który przyleciał ze Lwowa, trafi do serwisu, gdzie przejdzie przegląd, a następnie trafi do floty.

Przy okazji tematu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i samolotów tamtejszych przewoźników, nie można nie wspomnieć, że część maszyn w barwach flagi Ukrainy, obecnie znajduje się na lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie czeka na moment, w którym skończy się wojna w Ukrainie.