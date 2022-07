Drony są idealną atrakcją w okresie wakacyjnym. Wysokie temperatury oraz bezchmurne niebo pozwolą nam na wyjście z naszym urządzeniem w plener.

W końcu dron idealnie sprawdzi się do podziwiania okolicy, jak i do robienia rodzinnej sesji zdjęciowej. Zanim jednak do tego dojdzie, sprawdźmy ile kosztuje dron oraz jaki jest najlepszy na początek.

Dron. Zabawka czy profesjonalny sprzęt?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy zakup drona będzie dobrym wydatkiem. W końcu dla niektórych jest to tylko zabawka. Tylko czy na pewno? W końcu drony na samym początku wykorzystywane były profesjonalnie na planach filmowych czy sesjach fotograficznych.

Obecnie są już popularnym gadżetem dostępnym dla każdego. Dlatego też pojawia się dylemat, czy dron uznaje się za zabawkę. Czy skądś możemy się dowiedzieć, że urządzenie, które nas interesuje nie jest wyłącznie towarem dla dzieci? Owszem.

Za zabawki uważa się każdy dron, który w informacjach od producenta wskazuje, że odbiorcą są dzieci do 14 roku życia. Wszystkie inne drony kwalifikują się już jako "specjalistyczny sprzęt".

Ile kosztuje dron?

Najtańsze drony to takie, które uważa się za modele zabawkowe dla dzieci. Tego typu urządzenia znajdziemy już w cenie niecałych 100 zł w różnych sklepach z elektroniką. Dla osób chcących rozpocząć swoją karierę znajdą się urządzenia już w okolicach 200 zł. Jeśli natomiast chcielibyśmy iść w kierunku profesjonalizmu, musielibyśmy nastawić się na wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Dokładne kwoty są zależne od tego, czego wymagamy od naszego urządzenia.

Planując zakup drona, możemy również zastanowić się nad tym, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Większość dronów dzieli się na trzy kategorie w zależności od ilości śmigieł. Są nimi:

Quadrocoptery - 4 śmigła,

- 4 śmigła, Hexacoptery - 6 śmigieł,

- 6 śmigieł, Octacoptery - 8 śmigieł.

Najlepszy dron na początek

Jeśli nigdy nie korzystaliśmy do tej pory z drona, dobrze będzie zastanowić się nad kupnem taniego modelu. Dzięki temu czekać nas będą mniejsze straty finansowe w sytuacji uszkodzenia sprzętu lub jego zgubienia.

Dlatego też warto zastanowić się nad dronami chińskiej firmy DJI. Są to urządzenia, które kosztują ponad tysiąc złotych. Może i nie są one najtańszą alternatywą, ale dają nam możliwość testowania filmów i zdjęć w średniej jakości.

Wśród modeli DJI dla początkujących wymienić można kilka.

Najtańszy, posiadający całkiem dobre parametry jak na swoją cenę jest DJI Mavic. To dron ważący 249 gramów, posiadający 12 MP w kamerce oraz opcję nagrywania w 30 klatkach na sekundę. Baterie wystarczają maksymalnie na pół godziny lotu. Model ten kosztuje około 1600 zł.

Droższy będzie DJI Mini 2, który nagrywa w 4K i kosztuje 2400 złotych.

Najtańsze drony dla początkujących

Nie każdy początkujący jest skłonny wydać tysiąc złotych na swojego pierwszego drona. Należy natomiast pamiętać, że DJI to modele, które względem swojej ceny oferują dobrą specyfikację. Jeśli zależy nam jednak głównie na nauce latania, znajdziemy dużo tańsze alternatywy. Nikt nie zabrania nam z biegiem czasu kupować bardziej zaawansowane modele.

Jeśli ktoś nie czuje się zbyt dobrze z nowym urządzeniem, dobrym rozwiązaniem będzie Syma X20W. Jest urządzeniem, które pozwoli nam zrobić pierwsze kroki w kwestii operowania dronem. Nie możemy natomiast spodziewać się dobrej jakości zdjęć, gdyż jego jakość wynosi 0,3 MP. Dodatkowo lot na jednej baterii trwa zaledwie 8 minut i osiągnie pułap 20 metrów. Mimo wszystko, jak na urządzenie warte 160 zł, sprawdzi się idealnie na sam początek.

Jak zacząć przygodę z dronem?

Zanim zaczniemy korzystać z drona, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Chodzi zarówno o sferę techniczną, jak i aspekt prawny. Drony ważące powyżej 250 gramów mogą zostać uruchomione wyłącznie wtedy, gdy posiadamy numer operatora oraz przeszliśmy specjalne szkolenie. Stajemy się wtedy legalnymi pilotami urządzeń latających. Takie szkolenie możemy zrealizować przez Internet, na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Skoro już przeszliśmy szkolenie i kupiliśmy idealny dron na początek, możemy rozpocząć korzystanie z urządzenia. Jeszcze zanim dron uniesie się w powietrze, powinniśmy zwrócić uwagę na stan śmigieł oraz baterii.

Następnie sprawdzamy obszar lotu. Upewniamy się, czy na danym terenie możemy latać oraz upewniamy się do co pogody.

Teraz wystarczy uruchomić już drona i w górę!

***

