"Kosmiczną atrakcją" w Rzeszowie będą specjalnie wykonane modele Słońca i planet. Poszczególne elementy Układu Słonecznego będą rozlokowane w całym mieście.

Pomysłodawcą nietypowej atrakcji jest Paweł Pasterz, który jest popularyzatorem nauki, współtwórcą i współorganizatorem "Dnia Odkrywców - Interaktywnego Pikniku Wiedzy" oraz programu Radiolatorium. Jak mówi sam autor koncepcji, instalacja będzie miała ogromny walor edukacyjny.

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jaka jest wielkość poszczególnych planet, jakie są odległości między nimi. Gdy w szkole uczymy się o naszym Układzie Słonecznym, to on często zajmuje jedną stronę w książce. Wyobrażenie sobie więc tego całego mechanizmu, wielkości planet i odległości między nimi, całej tej kosmicznej precyzji współdziałania - bo przecież ciała niebieskie nie przemieszczają się chaotycznie w przestrzeni kosmosu, ale utrzymywane są przez grawitację - jest trudne, a często prawie niemożliwe ocenił Paweł Pasterz dla PAP

Układ Słoneczny w Rzeszowie

Modele planet zostaną umieszczone w specjalnych pojemnikach, które są podobne do reflektorów, które oświetlają fasady budynków od dołu, z poziomu ulicy. Ciała niebieskie mają zostać wkomponowane w miejsce chodniki. Projekt zostanie sfinansowany z budżetu miasta, a atrakcja zostanie oddana do "użytku" do końca sierpnia.

Słońce zostanie zlokalizowane w sercu Rzeszowa, czyli w rynku. Kolejne planety wkomponowane zostaną według ustalonego schematu w plan miasta. Wybranymi ulicami są m.in. 3 Maja, Mickiewicza, Króla Kazimierza, Baldachówki, Akacjowej, Krośnieńskiej, Warszawskiej i przy Bulwarze WSK.

W skład instalacji będzie wschodzić: Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Marsa, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Księżyc oraz planety karłowate Pluton i Ceres.

Co wspólnego ma Rzeszów z kosmosem?

Modele planet będą zlokalizowane na orbitach eliptycznych, których układ będzie odpowiadać faktycznemu układowi planet w dniu lokacji Rzeszowa - 19 stycznia 1354 roku.

Miniatury zostaną wykonane w skali 1:2200000000, co będzie nawiązywać do południka, o długości geodezyjnej 22 stopni E, który przebiega przez Rzeszów. Orientacja układu współrzędnych została przyjęta tak, aby linia Słońce - Ziemia pokrywała się z geodezyjnym kierunkiem północ-południe.

Model Słońca będzie mieć 63,2 cm średnicy, z kolei Ziemia tylko 5,8 mm, wynika to z wiernego odwzorowania wielkości i odległości kosmicznych, średnica Słońca to około 109 średnic Ziemi. Dlaczego nasza planeta będzie taka malutka? Ponieważ jeślibyśmy zwiększyli średnicę Ziemi, to wówczas koniecznym byłoby powiększenie modelu Słońca i innych planet, wraz z odległościami pomiędzy nimi. Przez to model Układu Słonecznego mógłby nie zmieścić się w Rzeszowie.

Jak informuje pomysłodawca atrakcji, jeśli Ziemia miałaby 40 cm średnicy, to Słońce miałoby wtedy 43 metry średnicy, a odległość między obiektami wynosiłaby ponad 11,6 km.

