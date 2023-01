Linx P9 to hybryda samolotu, śmigłowca i wiatrakowca - imponuje zasięgiem!

Pojazd Linx P9 ma sprawić, że klasyczne śmigłowce odejdą do lamusa. Ma bić je na głowę pod względem zasięgu, osiąganej prędkości i niskich kosztów eksploatacji. Po raz pierwszy powstanie pojazd pionowego startu i lądowania łączący w sobie najlepsze cechy śmigłowców, wiatrakowców i samolotów.

Zdjęcie