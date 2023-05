Nowe polskie samoloty FA-50 z potężnymi radarami PhantomStrike

Koreański FA-50 to tani w obsłudze i zaawansowany samolot

— Zagrożenia, z jakimi mamy do czynienia na polu walki, stale ewoluują, a radar PhantomStrike umożliwi KAI zaoferowanie wysoce skutecznych zdolności radaru kierowania ogniem, które można zintegrować z systemami uzbrojenia produkcji USA i innych państw, dzięki czemu klienci, którzy posiadają FA-50, będą mogli zachować przewagę w powietrzu — powiedział Eric Ditmars, doradca wykonawczy w Raytheon Technologies.

MON podało, że w trybie pilnym ma dotrzeć do polskiej bazy 12 maszyn. Są to maszyny zbudowane na potrzeby Sił Powietrznych Republiki Korei, ale zostaną przekazane nam ze względu na trudną sytuację panującą w naszej części świata w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W latach 2025-2028 do Polski ma trafić kolejne zamówionych 36 maszyn.

Samoloty szkolno-bojowe KAI FA-50 Fighting Eagle zostały zamówione z pakietami szkoleniowymi i logistycznymi oraz usługą wsparcia technicznego. Wartość tej umowy wynosi ok. 13,38 miliarda złotych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Mińsku Mazowieckim mają bazować dwie eskadry FA-50 Fighting Eagle. Wiadomo też, że samoloty tego typu trafią również na lotnisko w Babimoście. Zapewne bliżej wakacji pojawi się więcej dokładnych informacji na temat przyszłości tych maszyn w Polsce.