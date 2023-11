Pokazali nową, potężną broń. Ogromne obawy Ukraińców

Iran chwali się nowym dronem kamikadze Shahed-238

Okazuje się, że dron dostępny będzie w trzech wersjach. Każda ma być przeznaczona do realizacji różnych misji bojowych. Podstawowa wersja jest wyposażona w autonomiczny systemem nawigacji inercyjnej i GPS, identyczny, jaki znajduje się w Shahed-136.

Jeśli chodzi o dwie kolejne wersje, to wyróżniają się one systemem naprowadzania, a mianowicie na podczerwień i radarowe. Eksperci tłumaczą, że najbardziej da się we znaki ostatnia wersja, ta z naprowadzaniem radarowym, ponieważ prawdopodobnie będzie to najtańsza broń, która może zastąpić pociski przeciwradarowe.