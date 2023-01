Ukraińcy dostarczeni na front za pomocą amerykańskich CH-47 Chinook

Ukraińscy żołnierze dotarli na front dzięki CH-47 Chinook

Analitycy wojskowi wskazują, że w kolejnych transzach amerykańskiej pomocy mogą zacząć pojawiać się nowe maszyny, a wśród nich może znaleźć się właśnie CH-47 Chinook. Pod koniec lutego, rosyjska armia planuje potężną ofensywę w Ukrainie. Siłom Zbrojnym Ukrainy będą potrzebne zarówno czołgi, myśliwce, jak i samoloty transportowe.

Tymczasem CH-47 Chinook to wielozadaniowy, dwusilnikowy, dwuwirnikowy śmigłowiec o dużym udźwigu produkowany przez amerykańską firmę Boeing. Jego charakterystyczną cechą są dwa wirniki o przeciwnych kierunkach obrotu. Jak tłumaczą inżynierowie Boeinga, eliminują one potrzebę użycia tylnego pionowego wirnika, umożliwiając wykorzystanie całej mocy do pionowego wznoszenia i pozwalają osiągnąć prędkości rzędu 278 km/h.

Niedawno rząd Niemiec postanowił zakupić dla Bundeswehry całą flotę śmigłowców CH-47 Chinook w wersji F. Jest to zmodernizowana wersja CH-47D oblatana w 2001 roku. Maszyna dostała nowe silniki i awionikę, dzięki czemu został zwiększony zasięg i udźwig oraz ograniczono drgania. Produkcja seryjna rozpoczęła się we wrześniu 2006 roku. US Army docelowo pozyska łącznie 464 sztuk w wersjach Block 1, 2 i 3.