Zamieszanie na lotnisku, odwołane loty. Wszystko przez... mewy

Sytuacja była o tyle uciążliwa dla pasażerów, że do Treviso nie jest daleko, wystarczy poświęcić 30 minut na jazdę autobusem, jednak z Triest czy Mediolanu podróż do Wenecji zajmuje od dwóch do trzech godzin.

Władze lotniska starały się jak najszybciej opanować sytuację

Podczas gdy samoloty były kierowane na inne lotniska, władze robiły wszystko, aby jak najszybciej zażegnać ptasi kryzys. Wdrożone zostały standardowe procedury zwalczania mew. Lotnisko w Wenecji zatrudnia sokolnika, który wysłał drapieżne ptaki w celu przepłoszenia szkodników. Zastosowane zostały również „przyjazne dla fauny akustyczne środki odstraszające”.

Dzięki interwencji udało się przywrócić lotnisko do normalnego funkcjonowania. Wenecja Marko Polo to nie jedyny port lotniczy, na którym na stałe zatrudniony jest sokolnik. Na Treviso, 23 kilometry w głąb lądu, również można spotkać sokoły.