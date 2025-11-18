W skrócie UOKiK postawił PLL LOT zarzuty dotyczące niewłaściwego rozpatrywania reklamacji bagażowych.

LOT miał ograniczać prawa pasażerów w zakresie odszkodowań za opóźniony lub uszkodzony bagaż.

Podobne postępowania dotyczą innych linii lotniczych, m.in. Wizz Air i Enter Air.

PLL LOT odpowiedział na zarzuty, informując o wprowadzeniu zmian.

PLL LOT grozi kara? UOKiK przedstawił zarzuty liniom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wziąć pod lupę działalność linii lotniczych PLL LOT po tym, jak do urzędu wpłynęły sygnały odnoszące się do trudności z reklamacjami bagażowymi.

- Konsumenci skarżą się na problemy z rozpatrywaniem reklamacji w przypadku uszkodzonego lub opóźnionego bagażu - podaje UOKiK.

Urząd postawił spółce zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów za sposób informowania o odpowiedzialności i reklamacjach. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, liniom lotniczym LOT grozi kara do 10% obrotów za każdą zakwestionowaną praktykę. O co dokładnie chodzi?

Reklamacje w PLL LOT. Zgłoszenia problemów z reklamacjami bagażowymi

LOT na stronie internetowej informował, że nie odpowiada za zniszczenia wynikające z eksploatacji bagażu (np. wgniecenia, otarcia), takie informacje przekazywała klientom także firma DOLFI 1920, z którą przewoźnik współpracuje w zakresie rozpatrywania reklamacji. UOKiK określa te działania jako sprzeczne z Konwencją Montrealską. Konwencja ta, regulując zasady odpowiedzialności za szkody wobec pasażerów, bagażu i towarów w transporcie międzynarodowym, nie zwalnia przewoźników z odpowiedzialności w takich sytuacjach, określając jedynie termin na złożenie reklamacji.

Natomiast w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu LOT miał ograniczać zwrot kosztów do 100 USD, wyłącznie poza krajem zamieszkania i tylko za określone artykuły. UOKiK zwraca uwagę, że w rzeczywistości przepisy nie przewidują jednak takich ograniczeń.

- Przedsiębiorca nie może przyznawać konsumentom mniej praw, niż wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Taką praktykę mogły stosować Polskie Linie Lotnicze LOT, dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko temu przedsiębiorcy - powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nie tylko LOT. Trwają postępowania wobec Wizz Air i Enter Air

UOKiK informuje, że "LOT wprowadzał podróżnych w błąd, informując o dużej liczbie dokumentów i danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji za uszkodzony lub opóźniony bagaż" (np. zdjęcia, rachunki, protokoły). To mogło zniechęcać pasażerów do dochodzenia swoich praw, a ponadto jest niezgodne z przepisami - takie dokumenty nie są niezbędne do składania reklamacji.

Trwają już podobne postępowania wobec Enter Air oraz Wizz Air.

- To niejedyne nasze działania na rynku lotniczym, przyglądamy się także innym przewoźnikom, zaś zarzuty w podobnych praktykach usłyszały wcześniej linie lotnicze Wizz Air i Enter Air - mówi w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

PLL LOT odpowiada na zarzuty UOKiK. Przewoźnik zmienia zapisy

Polskie linie lotnicze poinformowały o współpracy z urzędem i wprowadzaniu odpowiednich zmian.

- PLL LOT ściśle współpracują z UOKiK w toczącym się postępowaniu dotyczącym zasad reklamacji bagażowych. Dotąd stosowaliśmy zapisy i przekazy, które traktowaliśmy jako standard w branży lotniczej, stosowany także przez innych przewoźników. Niemniej jednak, odpowiadając na zastrzeżenia Urzędu i w trosce o najwyższe standardy obsługi pasażerskiej, PLL LOT niezwłocznie usunęły dotychczasowe treści i opracowują zapisy odnośnie do reklamacji bagażowych w nowym standardzie - podkreślił LOT, podaje "Rynek Lotniczy".

