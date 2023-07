Awaryjna zjeżdżalnia spadła na podwórko domu jednorodzinnego

Patrick Devitt, mieszkaniec domu, obok którego spadła dmuchana zjeżdżalnia mówi, że nie było go w budynku, gdy doszło do incydentu. Jednak jego teść i dwuletni syn byli świadkami zdarzenia. Około 12:15 czasu lokalnego zjeżdżalnia z wielkim hukiem runęła na ich podwórko, zahaczając o dach domu.

Teść Devitta wyszedł na zewnątrz, zobaczyć co się stało, a gdy ujrzał na swojej posesji niezidentyfikowany obiekt, niezwłocznie zadzwonił do syna. Gdy Devitt wrócił do domu, postanowił wraz z teściem przeciągnąć zjeżdżalnię na front posesji.

Kiedy to wszystko jest rozciągnięte, jest większe niż mały samochód. To bardzo, bardzo duży sprzęt, który spadł! Powiedział Devitt.

Sprawę bada Federalna Administracja Lotnictwa