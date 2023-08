Chirurżki lepsze od chirurgów. Są na to naukowe dowody!

Chirurżka zwiększa szanse przeżycia pacjenta

Analiza opublikowana w Jama Surgery wykazała, że 90 dni po operacji u 13,9 proc. pacjentów leczonych przez chirurga-mężczyznę wystąpiły "niepożądane zdarzenia pooperacyjne". Jest to ogólny termin obejmujący śmierć i powikłania medyczne, od problemów wymagających dalszych operacji, aż do poważnych infekcji, zawałów serca i udarów mózgu.

Jeśli operowała kobieta, odsetek ten był niższy i wynosił 12,5 proc., a różnica była jeszcze większa po roku od operacji - w tym czasie 20,7 proc. pacjentów kobiet-chirurgów zgłaszało niepożądane zdarzenie pooperacyjne, w porównaniu z 25 proc. pacjentów chirurgów płci męskiej.

Nie wspominając nawet o zgonach pooperacyjnych, gdzie różnica jest wręcz szokująca - ryzyko śmierci rok po operacji u pacjentów leczonych przez mężczyzn było o 25 proc. większe w porównaniu z pacjentami leczonymi przez kobiety!

W tym samym magazynie naukowym Jama Surgery możemy znaleźć też wyniki podobnego badania ze Szwecji, z których wyłania się taki sam obraz. Zespół Instytutu Karolinska w Sztokholmie dokonał przeglądu wyników pacjentów po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego - pacjenci leczeni przez kobiety-chirurga mieli mniej powikłań i spędzali w szpitalu mniej czasu niż pacjenci leczeni przez mężczyzn.

Naukowcy zaznaczają, że podobnie jak do wszystkich badań obserwacyjnych, do tych również warto podejść z dużą ostrożnością i nie traktować ich jako wyroczni. Nie da się jednak ukryć, że lekarze mają dzięki nim okazję zwrócić uwagę na swoje techniki operacyjne i poprawić umiejętności, ucząc się od siebie nawzajem. Co więcej, wytrącają z ręki argument, który niestety wciąż można często usłyszeć w kontekście kobiet-chirurgów:

W niektórych krajach panuje powszechne przekonanie, że chirurdzy płci męskiej są lepsi od chirurgów płci żeńskiej. Co ciekawe, większość wcześniej opublikowanych badań wskazuje, że kobiety-chirurdzy są co najmniej tak samo dobre jak chirurdzy-mężczyźni lub - jak w tym przypadku - nawet nieco lepsze podsumowuje dr My Blohm z Instytutu Karolinska w Sztokholmie.