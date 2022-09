Czy grupa krwi wpływa na ryzyko zawału lub udaru? Z badań wynika, że tak

Michał Rolecki Medycyna

Badania prowadzone na ponad pół milionie osób wskazują, że tak jest. Nie ma jednak powodów do paniki. To raczej sygnał, że nie do końca znamy mechanizmy powstawania zawałów i udarów.

Zdjęcie Ryzyko wystąpienia zawału serca zwiększają różne czynniki, na przykład smog. Okazuje się, że zwiększa je także grupa krwi / 123RF/PICSEL