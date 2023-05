Uważa się, że przyczyną cukrzycy typu 1 jest sytuacja, w której organizm człowieka atakuje i niszczy komórki produkujące insulinę. Od dłuższego czasu naukowcy badają możliwość wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu tej choroby.

Badacze twierdzą, że żołądkowe i jelitowe komórki macierzyste "dokonują niezwykłego wyczynu" w postaci regeneracji naszej "wyściółki jelitowej" - następuje to co 5-7 dni. W tym procesie ma miejsce różnicowanie się komórek w tkanki charakterystyczne dla jelit, w tym komórki enteroendokrynne (EEC). Komórki te wydzielają hormony, w tym hormon insuliny.

Zespół naukowy z Weill Cornell Medicine w swoich analizach przekształcił ludzkie komórki macierzyste żołądka, w specjalne komórki, które wydzielają insulinę. Nowe komórki reagowały na poziom glukozy we krwi identycznie jak komórki beta trzustki, które robią to u zdrowych osób.

Jak powiedział dr Joe Zhou: - Żołądek tworzy własne komórki wydzielające hormony, a komórki żołądka i komórki trzustki sąsiadują ze sobą w embrionalnym stadium rozwoju, więc w tym sensie nie jest całkowicie zaskakujące, że komórki macierzyste żołądka mogą być tak łatwo przekształcane w komórki wydzielające insulinę podobne do beta.

Badacze pobrali komórki macierzyste żołądka w trakcie endoskopii. Następnie hodowali je w specjalnych klastrach, które nazywane są organoidami. Po 10 dniach zauważono, że nowe komórki stały się wrażliwe na glukozę i zareagowały wydzielaniem insuliny. Kolejnym krokiem było zaimplementowanie tych komórek myszom chorym na cukrzycę. W trakcie dalszych analiz, które trwały sześć miesięcy, nowe komórki prawidłowo wydzielały insulinę u tych zwierząt.

Jak mówi Zhou: - Jest to badanie sprawdzające koncepcję, które daje nam solidne podstawy do opracowania leczenia, opartego na własnych komórkach pacjentów, cukrzycy typu 1 i ciężkiej cukrzycy typu 2 -. Specjaliści obecnie skupiają się nad zoptymalizowaniem metody przed przejściem do badań klinicznych. Chcą między innymi zwiększyć skalę produkcji komórek, a także chcą sprawić, aby były one mniej podatne na atak układu odpornościowego pacjentów. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature Cell Biology .