Dlaczego nie możesz pozbyć się nawyku odchrząkiwania?

Problemy z gardłem i strunami głosowymi nasilają się w sezonie alergicznym, co może skutkować odruchowym odchrząkiwaniem i prowadzić do różnych dolegliwości. Dr Inna Husain zwraca uwagę na konieczność diagnozowania przyczyn tej przypadłości oraz wskazuje, że alternatywne metody, takie jak nawadnianie i zmiana nawyków, mogą przyczynić się do złagodzenia objawów. Warto zasięgnąć porady specjalisty, aby lepiej radzić sobie z takimi problemami.