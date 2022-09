Dlaczego stajemy się coraz grubsi? Otyłość olbrzymim problemem XXI wieku

Mateusz Zajega Medycyna

Z każdym rokiem coraz większy procent naszej populacji zmaga się z nadwagą oraz otyłością. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak łatwego dostępu do pożywienia i wydaje się, że wykorzystujemy to w zły sposób. Nawet nie przykładamy uwagi do jakości tego, co spożywamy, choć powszechnie wiadomo, że jesteśmy tym, co jemy.

Zdjęcie Stajemy się coraz grubsi / Pixabay.com