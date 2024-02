Nie tylko Elon Musk

Pomysł umieszczenia implantu w mózgu nie jest nowy, bo lekarze od dziesięcioleci zdają sobie sprawę, że precyzyjnie zastosowana stymulacja elektryczna może wpłynąć na funkcjonowanie mózgu. Taka głęboka stymulacja stosowana jest w leczeniu choroby Parkinsona i innych schorzeń wpływających na ruch, w tym padaczki.

To właśnie z powodu tej ostatniej lekarze zaproponowali Amber Pearson implant do leczenia wyniszczających napadów, który miał wykrywać aktywność powodującą epizody padaczkowe i wygenerować impuls, który je zakłóci. Kiedy dokładnie wyjaśnili pacjentce, o jakim urządzeniu mowa, ta zdecydowała się zapytać o coś jeszcze, dając im do myślenia.

Reklama

Okazuje się bowiem, że kobieta cierpiała nie tylko na padaczkę, ale i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, które objawiały się np. maniakalnym myciem rąk, a raczej szorowaniem ich aż do krwi, w obawie przed zanieczyszczeniami na przedmiotach codziennego użytku.

To był jej pomysł, żeby powiedzieć: "No cóż, wchodzisz do mojego mózgu i zakładasz ten przewód, a ja mam zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, więc czy możesz po prostu założyć przewód na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne?" mówi neurochirurg Ahmed Raslan, cytowany przez Agence France-Presse.