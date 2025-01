Zaburzenia erekcji to powszechne schorzenie, definiowane jako niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego. Można je leczyć za pomocą leków, ale ich stosowanie jest ograniczone w niektórych krajach, jak np. Francja, gdzie dostęp do nich wymaga recepty od lekarza. Z tego właśnie powodu część Francuzów szuka alternatywy, która nie wymaga od nich takiego ujawniania się - ich wybór w ostatnich latach często pada na tzw. miody afrodyzjakalne.