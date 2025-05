Podróżni powinni przyjmować cynk i witaminę C dwie godziny przed przybyciem do zatłoczonych lotnisk czy dworców autobusowych, jak twierdzi dr Steve Burgess ze szpitala w Wyoming.

W zamkniętych przestrzeniach, takich jak pociągi, samoloty czy autobusy, szczególnie na dłuższych trasach, ludzie są narażeni na nowe warunki otoczenia. Dochodzący do tego stres związanych z podróżą i przerywany sen może znacząco osłabiać nasz układ odpornościowy.

- Pomyśl o tym jak o rozłożeniu parasola tuż przed wyjściem na deszcz, zamiast czekać, aż będziesz już przemoczony - mówi. - Te suplementy tymczasowo wzmacniają pewne funkcje odpornościowe, ale to wzmocnienie trwa tylko kilka godzin.

Podczas długich podróży z przesiadkami można rozważyć przyjęcie kolejnej dawki przed każdą zmianą pojazdu, jednak nie należy przesadzić z dawką. Przyjmowanie suplementów nie może być zamiennikiem mycia rąk i dbania o higienę podczas podróży. Przed wyjazdem, zwłaszcza do krajów tropikalnych, warto pamiętać o szczepionkach, a na miejscu chronić się przed owadami.

Aby przygotować się do podróży, warto rozważyć przyjęcie cynku . Pomaga on zapobiegać infekcjom dróg oddechowych i namnażaniu się wirusów, a przy okazji działa przeciwzapalnie i ma właściwości antyoksydacyjne. Zgodnie z badaniami , przyjęcie cynku w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów przeziębienia może pomóc skrócić czas choroby i złagodzić jej przebieg.

Co jeść i suplementować, żeby nie chorować? "Tajemnica odporności leży na talerzu"

Co jeść i suplementować, żeby nie chorować? "Tajemnica odporności leży na talerzu" INTERIA.PL

Nie zapominajmy o witaminie C , która także ma swoje zastosowanie we wspomaganiu układu odpornościowego. Działa jako silny przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed uszkodzeniami wywołanymi wolnymi rodnikami i pozytywnie wpływa na obniżenie ciśnienia krwi. Występuje w wielu rodzajach owoców i warzyw, takich jak czerwona papryka czy natka pietruszki, więc można ją w łatwy sposób spożywać w naturalnej postaci .

Dr Burgess zaleca przyjmowanie od 15 do 25 miligramów cynku i od 500 do 1000 miligramów witaminy C. Nie warto jednak przyjmować na stałe dużych dawek tych suplementów, ponieważ mogą powodować problemy trawienne.