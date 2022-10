Zastosowanie jodku potasu lub płynu Lugola powinno odbywać się tylko w ściśle określonej sytuacji, gdyż przedawkowanie tych specyfików może skończyć się niekorzystnie dla naszego zdrowia.

Płyn Lugola i jodek potasu zastosowanie

Jodek potasu stosuje się w leczeniu pacjentów. Ma on korzystne, ochronne działanie na tarczycę i wykazuje też działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe czy wykrztuśne. Trzeba jednak pamiętać, by przed zastosowaniem tych specyfików, skontaktować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie dawki.

Jodek potasu na promieniowanie

Jako, że jodek potasu wykazuje właściwości ochronne tarczycy, może też uchronić przed negatywnym działaniem promieniowania radioaktywnego, ponieważ blokuje wchłanianie radioaktywnych izotopów.

Płyn Lugola podaje się, gdy dojdzie np. do katastrofy w elektrowni jądrowej. Wówczas w wyniku reakcji jądrowych, do atmosfery uwalniają się ogromne ilości radioaktywnego jodu-131. Zaleca się podanie tabletek jodku potasu w celu nasycenia miąższu tarczycy stabilnym jodem i zablokowaniem wchłaniania radioaktywnego jodu. Nie bez znaczenia ma jednak czas, w którym zostanie podany jodek potasu lub płyn Lugola.

Po co jest jodek potasu?

W przypadku prewencji, za optymalne uznaje się podanie jodu stabilnego w okresie od 24 godzin przed przewidywanym początkiem ekspozycji na promieniowanie do 2 godzin po jej rozpoczęciu. Można też zastosować go w ciągu 8 godzin od rozpoczęcia ekspozycji. Nie powinno się zażywać jodku potasu później niż 24 godziny po ekspozycji, ponieważ nie jest on skuteczny i dodatkowo może doprowadzić do wystąpienia problemów zdrowotnych. Zbyt wczesne, również nie ochroni na zapas.

Jeśli chodzi o jodek potasu, to dostępny jest w tabletkach po 130mg. Dawkowanie jest inne niż w przypadku płynu Lugola. Zaleca się, by dorośli przyjęli - 130mg, dzieci w wieku 3-18 lat - 65mg, tymczasem mniejsze maluchy odpowiednio - 32 i 16mg.

Jak stosować płyn Lugola do picia?

1% płyn Lugola zawiera w 1g roztworu 25mg jodu a w kropli 0,825mg jodu. Przyjęto, że po wystąpieniu katastrofy jądrowej, 1%-owy płyn Lugola: osoby dorosłe (w tym ciężarne i karmiące) przyjmują jednorazowo po 120 kropli, dzieci 3-18 lat 60 kropli, niemowlęta 15-30 kropli.

Jodek potasu u dzieci

W przypadku jodku potasu, dzieci w wieku 3-18 lat powinny przyjąć - 65mg specyfiku, tymczasem mniejsze maluchy odpowiednio - 32 i 16mg. Jeśli zastosujemy 1%-owy płyn Lugola, to wówczas dzieci w wieku 3-18 lat powinny przyjąć 60 kropli, a niemowlęta 15-30 kropli.