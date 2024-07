Chirurdzy w Ekwadorze zdołali uratować 24-letnią kobietę z wyjątkowo trudnej sytuacji. W ciągu 45-minutowego zabiegu udało im się usunąć olbrzymią masę włosów z jej żołądka. Kulka włosów z czasem stała się tak duża, że była wyczuwalna z zewnątrz.

Bezoar w żołądku kobiety powstawał przez co najmniej dwa lata

Lekarze ze Szpitala Ogólnego Verdi Cevallos Balda w miejscowości Portoviejo leżącej nieopodal wybrzeża Ekwadoru opisali tę niezwykłą historię. Według ich raportu włosy zbierały się w żołądku kobiety przez co najmniej dwa lata, powodując u niej silne bóle brzucha, częste wymioty oraz narastające trudności w przyjmowaniu pokarmów i płynów. Do czasu, gdy zdecydowano się wysłać ją do szpitala, dziewczyna doznała poważnej utraty wagi, gdyż nie była już w stanie nic zjeść.

Skupisko włosów, które lekarze wyciągnęli z jej żołądka, miało długość ponad 40 centymetrów i ważyło 2 funty, czyli niecały kilogram. Włosów było tak wiele, że zaczęły się one przedostawać już do jelit kobiety.

W medycynie znane jest to jako bezoar. Termin ten określa każdą masę obcego materiału uwięzionego przede wszystkim w przewodzie pokarmowym, choć mogą one także występować w innych układach organizmu. Bezoary najczęściej występują w żołądku i często zbudowane z połkniętych włosów lub włókien, choć zdarzają się także bezoary powstałe z cementu, papieru, a nawet styropianu. Ich powstawaniu sprzyjają między innymi zaburzenia przeżuwania pokarmu, pogorszone zdolności do trawienia, a także choroby takie jak niedoczynność tarczycy czy mieszana choroba tkanki łącznej.

Czym jest tzw. zespół Roszpunki?

O ile raport opublikowany przez lekarzy z Ekwadoru nie wnika zbytnio w szczegóły dotyczące przyczyn powstania tak dużego bezoaru w żołądku kobiety. To zgodnie z późniejszą wypowiedzią chirurga ze szpitala w Portoviejo, cierpiała ona na dolegliwości psychoemocjonalne, które sprawiały, że kompulsywnie zjadała swoje włosy, czyli trichofagię.

Zespół Roszpunki jest dolegliwością, która jest powodowana przez bezoary z włosów zalegające w układzie pokarmowym. To bardzo rzadka niedrożność jelit, której w literaturze opisano jedynie 88 przypadków. Często powiązana jest nie tylko z trichofagią, czyli kompulsywnym zjadaniem włosów, ale także z trichotillomanią polegającą na odczuwaniu potrzeby wyrywania własnych włosów.

Jako że włosy nie są trawione w ludzkim organizmie, to zespół Roszpunki leczony jest zabiegowo — gdy bezoar nie przekracza 20 cm, to usuwa się go endoskopem, gdy jest większy, wymagana jest operacja. Nawroty choroby są bardzo rzadkie i występują, tylko wtedy, gdy pacjent zaniecha leczenia psychologicznego po usunięciu bezoaru.