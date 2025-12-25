Zespół badaczy z Uniwersytetu Taibah w Arabii Saudyjskiej, kierowany przez immunolożkę Renad Alhamawi, przeanalizował próbki krwi 60 młodych kobiet w wieku od 17 do 23 lat. Wszystkie uczestniczki wypełniły kwestionariusz dotyczący zdrowia psychicznego i jakości snu. Aż 75 proc. badanych zgłaszało objawy zaburzeń lękowych uogólnionych, od ciągłego napięcia po problemy z koncentracją i rozdrażnienie, a ponad połowa (53 proc.) przyznała, że regularnie ma problemy z besennością.

Mniej snu, mniej odporności

Analiza krwi wykazała, że kobiety z objawami lękowymi miały o 38 proc. mniej komórek NK niż uczestniczki bez tych objawów. Z kolei osoby z niedoborem snu wykazywały o 40 proc. niższy poziom jednej z dwóch podgrup komórek NK - tej odpowiedzialnej za wydzielanie cytokin regulujących odpowiedź immunologiczną.

Rozwiń

Komórki NK (ang. natural killer) są podstawową populacją komórek układu odpornościowego posiadającą własności naturalnej cytotoksyczności - zdolności do zaburzania funkcjonowania komórek, ich uszkadzania lub niszczenia. Wykazują one uderzające podobieństwo do limfocytów T i są ważnym składnikiem przeciwzakaźnej i przeciwnowotworowej odporności nieswoistej. To nasza pierwsza linia obrony organizmu przed nowotworami i wirusami.

Niedobór NK prowadzi do chorób

Ich niedobór może prowadzić do większej podatności na infekcje, nowotwory oraz choroby autoimmunologiczne. Wyniki badania sugerują więc, że przewlekły stres i bezsenność mogą biologicznie przekładać się na osłabienie odporności.

Lęk zwiększa poziom kortyzolu, hormonu stresu, który ma znane działanie immunosupresyjne. Podejrzewamy, że to właśnie pośredni efekt kortyzolu prowadzi do zmniejszenia liczby komórek NK

Badanie nie dowodzi jeszcze, że lęk czy bezsenność bezpośrednio powodują spadek odporności, lecz ujawnia wyraźną korelację między zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem układu immunologicznego. Jak zaznacza prof. Stefano Garofalo z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, który nie brał udziału w projekcie, zjawisko może być jeszcze bardziej złożone: "Komórki NK obecne we krwi to tylko część obrazu - możliwe, że część z nich migruje do układu nerwowego, gdzie bierze udział w regulacji funkcji mózgu i zachowania".

Co ważne, choć badanie obejmowało niewielką grupę młodych kobiet z jednego regionu świata, jego wnioski są spójne z wcześniejszymi obserwacjami dotyczącymi wpływu stresu na układ odpornościowy. Podobne wyniki uzyskano m.in. u osób cierpiących na przewlekły szum w uszach - tam również wysoki poziom stresu wiązał się ze spadkiem liczby komórek NK. Badacze planują więc kontynuować projekt w formie długoterminowego badania, aby sprawdzić, czy zmiany w poziomie lęku, snu i komórek NK przekładają się z czasem na większą zapadalność na infekcje lub choroby przewlekłe.

Chcemy zobaczyć, czy osoby z chronicznym stresem rzeczywiście częściej chorują. To może pomóc zrozumieć, jak psychika wpływa na układ odpornościowy i zdrowie całego organizmu

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News