Naukowcy odkryli nową zaletę corocznego szczepienia przeciw grypie

Naukowcy przeprowadzili analizy dokumentacji medycznych ponad 4 mln Kanadyjczyków z Alberty (jedna z prowincji Kanady) w okresie dziewięciu lat. Okazało się, że szczepienie przeciwko grypie może obniżyć ryzyko udaru u dorosłych osób.

- Wiadomo, że szczepionka przeciw grypie zmniejsza ryzyko zawału serca i hospitalizacji u osób z chorobami serca. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy szczepionka ma takie same właściwości ochronne dla osób zagrożonych udarem mózgu. Nasze odkrycia pokazują, że ryzyko udaru mózgu jest niższe wśród osób, które niedawno otrzymały szczepionkę przeciw grypie. Dotyczyło to wszystkich dorosłych, nie tylko tych z wysokim ryzykiem udaru - powiedział dr Michael Hill w Cumming School of Medicine.

Reklama

W swoich badaniach zespół naukowy wziął pod uwagę m.in. wiek, czynniki ryzyka, w tym przewlekłe schorzenia, czy też stosowanie antykoagulantów. Badacze podkreślają, że analizy dotyczyły całej populacji prowincji w okresie 10 sezonów grypowych. Dodatkowym aspektem było to, że w Albercie stosowany jest jeden uniwersalny system opieki zdrowotnej.

Odkrycia sugerują, że szeroko zakrojone szczepienia przeciwko grypie mogą być realną strategią zdrowia publicznego w celu zapobiegania udarowi Jessalyn Holodinsky z CSM

- Wiemy, że infekcje górnych dróg oddechowych często poprzedzają zawały serca i udary mózgu. Zapobieganie lub zmniejszenie nasilenia grypy zapewnia czynnik ochronny, szczególnie w przypadku udaru mózgu. Widzieliśmy, że przyniosło to korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom i że nastąpiło wyraźne zmniejszenie ryzyka udaru mózgu wraz z wiekiem u tych, którzy zostali zaszczepieni przeciw grypie - powiedział Hill. Naukowcy mają nadzieję, że nowe odkrycie będzie prowadzić do pogłębienia badań nad pośrednimi czynnikami ochronnymi stosowanymi przeciw grypie, czy innym chorobom. Wyniki badań zostały opublikowane w The Lancet Public Health .