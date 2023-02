Naukowcy ostrzegają: Dźwięk samolotów zwiększa ryzyko zawału serca

W tym celu poddawali myszy ekspozycji na hałas samolotów 24 godziny na dobę przez okres do czterech dni. Hałas wynosił średnio 72 dB i osiągnął wartość szczytową 85 dB, dla porównania normalna rozmowa to od 60 do 70 dB, budzik 70 do 80 dB, a odkurzacz od 60 do 80 dB.



Testy pokazały, że hałas samolotów powoduje przyklejanie się komórek zapalnych do tkanek serca i naczyń krwionośnych. W kolejnym etapie wywoływali więc u myszy zawał mięśnia sercowego i obserwowali jego przebieg - myszy narażone na hałas przed zawałem serca wykazywały pogarszającą się czynność serca i większy obszar uszkodzenia mięśnia sercowego po zawale serca, co spowodowane było zwiększoną odpowiedzią immunologiczną.

Badanie pokazuje, że hałas może prowadzić do reakcji zapalnej, która negatywnie wpływa na czynność serca, a ekspozycja na hałas przed zawałem serca zaostrza reakcję organizmu, powodując większe uszkodzenie mięśnia sercowego i większe upośledzenie jego funkcji. Naukowcy porównali swoje dane z tymi zebranymi w badaniu Gutenberg Health Study (GHS), długoterminowym reprezentatywnym badaniu populacyjnym obejmującym ponad 15 000 osób i okazało się, że są one porównywalne, co oznacza, że negatywny wpływ hałasu samolotów na czynność serca zaobserwowano również u ludzi.

Na podstawie naszych badań dowiedzieliśmy się, że narażenie na hałas emitowany przez samoloty przed zawałem serca znacznie nasila późniejszy stan zapalny układu sercowo-naczyniowego i nasila niedokrwienną niewydolność serca twierdzą autorzy badania, Michael Molitor i Philip Wenzel.