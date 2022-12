Utrata węchu jest problemem, z którym obecnie zmagają się miliony osób na całym świecie, które nie odzyskały w pełni sił po Covid-19.

W specjalnym oświadczeniu prof. Bradley Goldstein z Duke’s Department of Head and Neck Surgery and Communication Sciences i z Department of Neurobiology powiedział: - Na szczęście wiele osób, które mają zmieniony zmysł węchu podczas ostrej fazy infekcji wirusowej, odzyska węch w ciągu najbliższego jednego, czy dwóch tygodni, ale niektórzy nie. Musimy lepiej zrozumieć, dlaczego ta podgrupa ludzi będzie miała uporczywą utratę węchu przez miesiące lub nawet lata po zakażeniu SARS-CoV2.

W trakcie badań naukowcy odkryli, że przyczyną tego stanu rzeczy jest atak immunologiczny na węchowe komórki nerwowe, co wiąże się ze spadkiem liczby komórek. W trakcie analiz pobrano próbki nabłonka węchowego z 24 biopsji od osób, które cierpiały na długotrwałą utratę węchu. Następnie naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie jednokomórkowego RNA i immunohistochemię.

Zarejestrowali oni, że w dziewięciu próbkach znajdowała się mniejsza liczba węchowych neuronów czuciowych. Zmiana ta mogła być wynikiem uszkodzenia tkanki przez stan zapalny. Ten wyjątkowy stan zapalny utrzymywał się mimo "braku wykrywalnych poziomów SARC-CoV2". Analizy ujawniły także, że istniała powszechna infiltracja limfocytów T.

- Odkrycia są uderzające. To prawie przypomina rodzaj autoimmunologicznego procesu w nosie. Mamy nadzieję, że modulowanie nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej lub procesów naprawczych w nosie tych pacjentów może pomóc przynajmniej częściowo przywrócić zmysł węchu - powiedział Goldstein. Otrzymane wyniki są obiecujące, a procesy odpowiedzialne za utratę węchu mogą potencjalnie wyjaśniać inne objawy długiego Covida, np. mgłę mózgową, zmęczenie, czy duszności. Wyniki badań zostały opublikowane w Science Translational Medicine .