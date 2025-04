Tradycyjnie podczas przeszczepu serca organ dawcy jest schładzany i przechowywany w lodzie, więc przez pewien czas nie otrzymuje tlenu, co może powodować uszkodzenia i zwiększać ryzyko odrzutu po transplantacji. I tu do akcji wkraczają lekarze NTUH, którzy opracowali innowacyjny system podtrzymywania funkcji organu, inspirowany technologią ECMO (pozaustrojowe utlenowanie), który utrzymuje serce w stanie ciągłego bicia z dostępem do utlenowanej krwi przez cały proces przeszczepu.

Przeszczepili bijące serce

Mówiąc wprost, serce było przenoszone z jednej sali operacyjnej do drugiej bez zatrzymania jego pracy! Biorczynią w tej przełomowej operacji była 49-letnia kobieta cierpiąca na kardiomiopatię rozstrzeniową, czyli chorobę mięśnia sercowego polegającą na jego ścieńczeniu, zwłaszcza w obrębie komór. Po operacji szybko wróciła do zdrowia, a badania kontrolne wykazały niski poziom enzymów sercowych, co wskazuje na brak uszkodzeń mięśnia sercowego typowych dla tradycyjnych przeszczepów.

Chcieliśmy przeprowadzić przeszczep serca bez czasu niedokrwienia, aby serce nie musiało się zatrzymywać i żebyśmy mogli uniknąć obrażeń, które zwykle występują po reperfuzji

Nowa era transplantologii

Co ciekawe, inne ośrodki medyczne również eksperymentowały w przeszłości z przeszczepami bijącego serca, ale ich procedury ciągle zawierały krótkie okresy niedokrwienia. W latach 2023 i 2024 Uniwersytet Stanforda opublikował swoje dokumenty szczegółowo opisujące operacje przeszczepiania bijącego serca, z których jasno wynikało, że serca przechodziły okresy niedokrwienia trwające od 10 do 30 minut.

Udowodniliśmy bezpieczeństwo i wykonalność tej operacji

Lekarze z Tajpej jako pierwsi przeprowadzili transplantację z zerowym czasem niedokrwienia, ale nie osiadają na laurach i już planują dalsze udoskonalenie procedury i rozwój technologii utrzymania organów (nie tylko serca) przy życiu. Warto bowiem pamiętać, że mamy do czynienia z bardzo doświadczonym zespołem, który przeprowadził w sumie ok. 700 operacji przeszczepu serca i w przyszłości chce przeprowadzić wiele kolejnych, ale już z wykorzystaniem nowatorskiej procedury.

Opis przypadku został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Techniques.

