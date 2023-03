Nie tylko słodki, ale zabójczy. Popularny słodzik erytrytol zwiększa ryzyko zawału i udaru

W USA powróciła dyskusja o szkodliwości zamiennika cukru. Wszystko za sprawą wyników badań słodzika erytrytol opublikowanych przez naukowców. Burzą one mit słodzika jako idealnego sposobu na obniżenie poziomu cukru we krwi. Naturalnie występuje w wielu owocach, m.in w melonie. Wytworzony sztucznie erytrytol miał być całkowicie neutralny dla organizmu, a poza tym miał pyszny, słodki smak. Dzięki temu stosowany jest w wielu produktach spożywczych, które są często reklamowane jako "słodkie, ale nie tuczące".

Naukowcy z amerykańskiego Centrum Diagnostyki i Profilaktyki Układu Krążenia w Cleveland postanowili przyjrzeć się bliżej słodzikowi i poddać go testom. Okazało się, że erytrytol kryje w sobie tajemnicę wpływa na wzrost krzepliwości krwi. To z kolei prowadzi do powstawania zakrzepów i w konsekwencji zawałów serca i udarów mózgu.

- Ryzyko udaru czy zawału nie jest wcale takie małe - powiedział główny autor badań nad erytrynolem, dr Stanley Hanzen. Jego zdaniem osoby o zwiększonym ryzyku chorób serca jak np. z cukrzycą spożywając słodzik mogą być dwukrotnie bardziej narażone na zawał serca czy śmierć.

Na łamach czasopisma naukowego Nature Medicine przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych zarówno na ludziach, jak i zwierzętach. Słodzik sprawiał, że rosło ryzyko powstawania skrzepów krwi, które mogły dotrzeć do serca czy mózgu.



Wydaje się, że stosowanie erytrytolu wiąże się z ryzykiem krzepnięcia płytek krwi. Musimy jescze przeprowadzić dodatkowe badania, ale radziłbym wszystkim ograniczenie spożywania erytrynol Dr Andrew Freeman, dyrektor szpitala w Denve, który brał udział w badaniach erytrynolu

O niepokojących wynikach badań słodzika słodzika poinformowała telewizja CNN.



Branża producentów słodzików w USA zareagowała bardzo negatywnie na wyniki badań naukowców. Ich zdaniem nie ma powodu, aby psuć dobrą opinię klientów o słodzikach, które znacznie ograniczają otyłość i choroby serca. - Były dziesiątki wcześniejszych badań naukowych, które tezę o braku szkodliwości słodzików potwierdzały - napisał w liście do telewizji CNN jeden z producentów słodzików, w których znajduje się erytrytol.