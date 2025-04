Firma Contraline poinformowała o niezwykle pozytywnych wynikach testów swojej innowacyjnej niehormonalnej męskiej metody antykoncepcyjnej, a konkretniej implantu Adam. Mówimy o to rozpuszczalnym w wodzie hydrożelu, który jest implantowany do przewodów nasiennych (procedura odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa ok. 10 min), zapobiegając mieszaniu się plemników z nasieniem. Co ważne, jest to odwracalna alternatywa dla prezerwatyw i wazektomii, bo hydrożel został zaprojektowany tak, aby po określonym czasie rozkładał się w organizmie, przywracając płodność.