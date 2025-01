Osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (IBD), takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego . I choć nie u wszystkich się on rozwinie, dobrze byłoby dysponować wiarygodnym narzędziem przewidywania tego ryzyka.

I wiele wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze, bo badanie finansowane przez Cancer Research UK wykazało, że w grupie osób z IBD o wysokim ryzyku można z ponad 90 proc. dokładnością przewidzieć, kto zachoruje na raka jelita grubego w ciągu najbliższych pięciu lat. Może to doprowadzić do opracowania testu krwi, który poinformuje lekarzy, którzy pacjenci są najbardziej zagrożeni.