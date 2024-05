Pięciolatek otrzymał sztuczną rękę Iron Mana. Najmłodszy na świecie

Protezy stanowią skuteczne rozwiązania, które może zastępować kończyny. Dotyczy to również dzieci. Świetny przykład stanowi tu 5-letni chłopiec z Long Island w Nowym Jorku, który urodził się bez jednej ręki. Dzięki nowym technologiom otrzymał bioniczne ramię Iron Mana.

Pięciolatek najmłodszym na świecie z bionicznym ramieniem superbohatera

Chłopiec ma na imię Jordan i urodził się bez lewej ręki. Jego rodzice postanowili więc, że otrzyma protezę. Finalnie skończyło się na konkretnym rozwiązaniu w postaci bionicznego ramienia stylizowanego na rękę superbohatera.

Zadania podjęła się firma Open Bionics z siedzibą w Bristolu, która do stworzenia niecodziennej protezy wykorzystała technologie oparte na druku 3D. Ma ona już doświadczenie w produkcji takich rozwiązań. W tym na terenie Ukrainy, Niemiec czy Australii, gdzie wyposażała ludzi po amputacji kończyn we własne protezy.

Jordan jest najmłodszym człowiekiem na świecie, który otrzymał bioniczne ramię superbohatera. Matka chłopca, Ashley Marotta, powiedziała, że takie rozwiązanie "natychmiast dodało mu pewności siebie".

Jako mama chcesz po prostu, aby twoje dziecko było szczęśliwe, a ono jest ogólnie szczęśliwe i odporne, ale po otrzymaniu ramienia bohatera było na szczycie świata i promieniało. powiedziała Ashley Marotta, matka Jordana

Chłopiec mógł nie dostać protezy z Iron Mana

Warto dodać, że po początkowym kontakcie ze strony marki Jordana uznano, że chłopiec może być za młody na taką protezę. Jednak Open Bionics podjęło się zadania i 5-latek otrzymał ramię superbohatera.

Większość pacjentów Open Bionics ma siedem lat lub więcej. Jednak rozmiary Jordana oraz wysoki iloraz inteligencji sprawiły, że specjaliści doszli do wniosku, iż 5-latek poradzi sobie z bionicznym ramieniem i tak rzeczywiście jest. Firma specjalizuje się w takich rozwiązaniach oraz ponadto nawiązała współpracę z The Walt Disney Company. Dzięki temu może wykorzystywać wizerunki superbohaterów z uniwersów należących do marki.

Jordan w przeszłości korzystał z innej protezy, ale jej możliwości były bardzo ograniczone. Dlatego matka 5-latka postanowiła nawiązać kontakt z Open Bionics, którego stronę znalazła na Facebooku. Bioniczne ramię superbohatera umożliwiło chłopcu m.in. korzystanie z hulajnogi.