Kilka lat temu badacze z Uniwersytetu w Bath i Uniwersytetu w Cambridge rozpoczęli projekt OpenFlexure, którego celem było stworzenie mikroskopów opartych na planach open-source, przeznaczonych do druku 3D. Dzięki temu mikroskopy te zostały złożone w ponad 50 krajach na całym świecie, w tym także w laboratoriach na Antarktydzie i choć ich cena była znacznie niższa niż standardowego sprzętu, istniał pewien problem.

A mianowicie specjalnie wykonane soczewki szklane, które są niezbędne do działania mikroskopu, kosztowały setki dolarów, co sprawiało, że urządzenia wciąż były poza zasięgiem wielu osób. Zespół badaczy z Uniwersytetu Strathclyde w końcu opracował rozwiązanie, które pozwoliło obniżyć całkowity koszt mikroskopu OpenFlexure i uczynić go pierwszym mikroskopem w pełni wykonanym z części wydrukowanych w 3D.