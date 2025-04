To właśnie z tego powodu polscy badacze dołączyli do "wyścigu" i to już w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęła się historia pierwszej polskiej szczepionki profilaktycznej chroniącej przed czerniakiem . Wówczas nikt nie przypuszczał jednak, że przypadkowy eksperyment genetyczny przyniesie efekt, który może uratować tysiące istnień. W ramach eksperymentów, których celem nie było opracowywanie leku, wstrzyknęli myszom zmodyfikowany gen i ku swojemu zaskoczeniu zaobserwowali, że czerniak przestał się rozwijać.

Ta modyfikacja genetyczna doprowadziła do tego, że komórki czerniaka nabrały właściwości tzw. czerniakowych komórek macierzystych. Jak tłumaczy profesor, każdy rak ma swoje komórki macierzyste, które powodują jego odnawianie, nawet jeśli uda nam się wyeliminować większość zmienionej tkanki. W związku z tym potrzeba terapii, które uczą układ odpornościowy, żeby niszczył właśnie te komórki macierzyste. Co ważne, te zmodyfikowane komórki genetyczne można podawać zarówno leczniczo, jak i profilaktycznie.

Naukowcy przez lata doskonalili swoje odkrycie i wstępne dane kliniczne są wręcz spektakularne - szczepionka wydłużyła życie 50 proc. pacjentów do 5 lat, a 30 proc. nawet do 10 lat. A nie brakuje też rekordzistów, którzy co miesiąc przyjmując eksperymentalną szczepionkę, przeżyli ponad 25 lat, chociaż dawano im od 1 do 24 miesięcy życia. Mimo imponujących wyników, szczepionka wciąż nie jest dostępna dla pacjentów (w ramach badań ponad 500 pacjentom podano jednak ponad 40 tys. dawek !), a wszystko rozbija się o jeden etap - badania kliniczne rejestracyjne, które są konieczne, by lek trafił na rynek.