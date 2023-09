Naukowcy wciąż zastanawiają się, jaka jest przyczyna (lub przyczyny) powstawania zespołu chronicznego zmęczenia (ME/CFS). Choroba ta odnosi się do długotrwałego zmęczenia, które bardzo organiczna zdolność człowieka do wykonywania codziennych czynności. Według szacunków nawet 75 proc. chorych nie jest zdolnych do podjęcia pracy zawodowej.

Wcześniej specjaliści wykazali, że osoby cierpiące na ME/CFS mają gorszą jakość życia, niż osoby borykające się z depresją, czy też cierpiące na stwardnienie rozsiane, schizofrenię i raka płuc.

Do tej pory, by rozpoznać zespół chronicznego zmęczenia należało wykonać m.in. morfologię krwi, analizę moczu, analizę stężenia wapnia i potasu we krwi, glukozę, kreatynę, mocznik, badanie poziomu hormonów tarczycy, czy też określenie składu mikrobiomu jelitowego.

Lekarze twierdzą, że nawet 90 proc. chorujących w USA nie zostało zdiagnozowanych. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych na ME/CFS cierpi od około 840 000 do 2,5 mln ludzi, zaś w Wielkiej Brytanii od 250 000 do ponad 1,2 mln osób.

Nadeszła rewolucja w medycynie?

Zespół specjalistów kierowany przez naukowców z University of Oxford opublikował właśnie wstępne wyniki, które mogą zrewolucjonizować wykrywanie zespołu chronicznego zmęczenia. Nowy test oparty jest na komórkach krwi i jest w stanie zdiagnozować osobę chorą na ME/CFS z 91-procentową dokładnością.

Jak piszą naukowcy w swoim artykule: "Opracowanie prostego testu umożliwiającego wczesną diagnostykę ME/CFS jest celem krytycznym [...] Wczesna diagnoza umożliwiłaby pacjentom skuteczniejsze radzenie sobie ze swoimi schorzeniami, co potencjalnie doprowadziłoby do nowych odkryć w zakresie ścieżek choroby i opracowania metod leczenia".

Nowe badanie krwi rozróżnia właściwości tzw. jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC). Analiza bazuje na wykorzystaniu spektroskopii Ramana i sztucznej inteligencji. Wcześniejsze badania wykazywały, że zaburzenia w PMBC u osób chorych zmniejszały funkcje energetyczne organizmu. Wzmacnia to teorię dotyczącą, że za chorobę odpowiada upośledzenie wytwarzania energii.

Nowe badania dotyczące zespołu chronicznego zmęczenia

W ramach najnowszych badań zostało przebadanych 100 osób - 61 osób z ME/CFS, 16 zdrowych osób i 21 osób ze stwardnieniem rozsianym i zaburzeniami autoimmunologicznymi, które z kolei mają wiele podobieństw do ME/CFS.

Naukowcy opisali ponad 2000 komórek, które pochodziły z 98 pobranych od pacjentów próbek. Następnie przeanalizowali je pod kątem molekularnym. Powstałe w ten sposób widma odzwierciedlały zmiany w poziomach wewnątrzkomórkowych metabolitów. Dalej specjaliści wykorzystali sztuczną inteligencję, która klasyfikowała zmiany według specjalnych kategorii.

Według naukowców nowy test może także odróżnić łagodny, umiarkowany i ciężki stan pacjentów z ME/CFS nawet z 84-procentową dokładnością. Specjaliści zauważają, że niestety spektroskopia Ramana nie jest łatwo dostępna nawet w certyfikowanych laboratoriach diagnostycznych.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Advanced Science .