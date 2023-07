Alzheimer uprzykrza życie milionom ludzi na świecie

Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie mózgu, które jest nieodwracalne. Wpływa ona znacząco na pamięć i samo funkcjonowanie psychiczne pacjenta. Niestety aktualnie nie ma skutecznego leku na te przypadłości, pozostają jedynie medykamenty, które łagodzą objawy, nie mając większego wpływu na sam przebieg alzheimera. Pojawienie się nowego leku, który lada chwila ma być zatwierdzony, daje olbrzymie nadzieje nie tylko pacjentom, ale także lekarzom i rodzinom chorych.

Aktualnie trwają badania kliniczne w trzeciej fazie, których celem jest sprawdzenie skuteczności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa leku. Zakończony niedawno drugi etap prowadzony był na dużej grupie osób, a wyniki były bardzo pozytywne. Czy to będzie przełom w leczeniu alzheimera? Pytanie pozostanie otwarte do czasu wypuszczenia leku na rynek. Jeśli Amerykańska Agencja Leków (FDA) pozwoli na sprzedaż, niewykluczone jest, że w najbliższych miesiącach lek pojawi się w kolejnych krajach.

Takiego leku jeszcze nie było

Według najnowszych doniesień zza oceanu, testowany lek zdecydowanie spowalnia utratę pamięci, co było największym problemem wśród osób cierpiących na alzheimera. Farmakoterapia mogłaby dać nadzieję milionom ludzi na poprawę jakości codziennego życia. Jedynym lekiem, który został dopuszczony do stosowania, był do tej pory Leqembi. Nie przyniósł on jednak oczekiwanych skutków, a jedynie nieznacznie spowalniał postęp choroby.

Nowy lek nazwany został donanemab i produkowany jest przez Eli Lilly. To właśnie ta firma nosi miano pierwszej, która produkowała penicylinę na skalę przemysłową. W następnych latach specjalizowali się w produkcji preparatów dla cukrzyków czy też słynnego Prozacu, stosowanego w leczeniu depresji.

Donanemab - skuteczność leku daje nadzieje

Według badań naukowców, którzy pracują nad lekiem, w 35 proc. przypadków odnotowano wolniejszy postęp choroby. Co więcej, badania udowodniły, że czym dłużej lek był stosowany, tym efekt leczenia był większy. Jest to kluczowe, ponieważ choroba Alzheimera rozwija się bardzo długo i z czasem się nasila.

Choroba Alzheimera

Jednostka chorobowa, która została nazwana na cześć niemieckiego psychiatry, Aliosa Alzheimera. To on jako pierwszy zidentyfikował przypadek choroby w 1906 roku. Dopiero po jakimś czasie, kiedy przybywało chorych z podobnymi objawami, schorzeniu przypisano jego imię. Nad chorobą ciągle trwają liczne badania, gdyż pomimo zdiagnozowania jej ponad 100 lat temu, ciągle skrywa mnóstwo tajemnic przed naukowcami.