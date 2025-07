Zespół badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował gotową do komercjalizacji, innowacyjną metodę leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów, znanej również jako osteoartroza (OA). To przewlekła choroba, która charakteryzuje się postępującym uszkodzeniem chrząstki stawowej, prowadząc do bólu, sztywności i ograniczenia ruchomości stawów. Jest to najczęstsza choroba reumatyczna, dotykająca głównie stawy kolanowe, biodrowe, stawy rąk i kręgosłupa.