Przełomowe odkrycie badaczy na temat mózgu. To pomoże w leczeniu

Odkrycie badaczy wspomoże leczenie chorób autoimmunologicznych

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ od siły reakcji odpornościowej zależy to, jak organizm odpowie na "zagrożenie". Gdy reakcja immunologiczna jest za słaba, infekcja się nasila. Jeśli natomiast odpowiedź ze strony układu odpornościowego jest zbyt silna, wówczas może dość do rozwoju choroby autoimmunologicznej. A to oznacza, że komórki odpornościowe zaczną zwalczać własne tkanki zamiast zarazków.

Jak wyjaśnia jeden z naukowców zaangażowanych w odkrycie ośrodka, znalezienie sposobów na kontrolowanie go umożliwiłoby nowe podejście do naprawy zaburzonych odpowiedzi immunologicznych w różnych stanach chorobowych, nie tylko takich jak dolegliwości autoimmunologiczne, ale również w przypadku tzw. long Covid, czyli zespołu objawów, który może utrzymywać się przez lata po zakażeniu SARS-CoV-2. Jak zaznaczają badacze, mechanizmy, za pomocą których mózg wysyła sygnały z powrotem do układu odpornościowego w celu regulacji stanu zapalnego, pozostają jak dotąd niejasne.

- Jesteśmy dopiero na początku drogi - zauważył Stephen Liberles, neuronaukowiec z Harvard Medical School w Bostonie, Massachusetts. - Musimy w pełni zrozumieć zasady interakcji między mózgiem a układem odpornościowym.