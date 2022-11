Ciekawy pomysł zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu, którzy kontynuują swoją passę wynajdywania rozwiązań na walkę z rakiem.

Na początku listopada odkryli oni, że nawrót raka po leczeniu chemioterapią wiąże się z aktywnością białka określanego jako Xkr8.

Nie zwalniając pracy, naukowcy postanowili opracować rozwiązanie mające zwalczyć aktywność białka, prowadząc do efektywniejszej chemioterapii. Mają już jego pierwsze efekty, które są bardzo obiecujące.

Tajemnicze białko powodujące nawrót raka

Podstawą pracy naukowców z Uniwersytetu w Pittsburghu były ich niedawne badania na temat powodu nawrotów raka po leczeniu chemioterapią. Na początku listopada dowiedli oni, w jaki sposób komórki nowotworowe mogą powrócić w organizmie, nawet pomimo leczenia.

Gdy chemioterapia atakuje komórki guza, te wydzielają fosfatydyloserynę, tworzącą swoistą warstwę obronną. Przez to leki nie wymazują wszystkich komórek nowotworu, a te, które uniknął zagłady po chemioterapii, tworzą nowe guzy.

Naukowcy postanowili sprawdzić, co w ogóle powoduje uwalnianie się bariery ochronnej na komórkach nowotworowych. Odkryli oni, że za wszystkim stoi tajemnicze białko, które nazwali Xkr8. Rozpoczęli kolejne badania, których efektem jest wykorzystanie nowej wiedzy, do opracowania sposobu zapobiegania nawrotom raka za pomocą nanocząsteczek.

Zdjęcie Wykorzystywanie nanocząsteczek do dostarczania leków w organizmie jest jedną z ich najpopularniejszych funkcji w medycynie / 123RF/PICSEL

Nanocząsteczki na ratunek

Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu wpadli na pomysł, że do regulowania Xkr8 mogą stworzyć nanocząsteczki ingerujące w kod genetyczny. Zbudowali je ze sztucznego RNA, które miało blokować aktywność białka i połączyli z popularnym lekiem wykorzystywanym do chemioterapii, FuOXP. Dodatkowo nanocząsteczki zmodyfikowali tak, aby mogły wynajdować komórki nowotworowe.

Naukowcy testowali swoje rozwiązanie na dwóch grupach mysz, z których jedne dostały nowy lek nanocząsteczkowy, a inne zwykłą chemioterapię. Wyniki testów wskazały, że specjalne nanocząsteczki znacząco ograniczyły działanie Xkr8, hamują ochronę komórek nowotworowych.



Zdjęcie Na zdjęciu widać stworzone przez naukowców nanocząsteczki (kolor czerwony), atakujące komórki nowotworowe (kolor niebieski) / Nature Nanotechnology

Nasze badania mogą doprowadzić do opracowania nowej podwójnej chemoimmunoterapii, która może być stosowana w leczeniu różnych typów nowotworów, w tym raka jelita grubego i trzustki profesor Song Li, główny autor badań w rozmowie dla Interesting Engineering

Eksperyment pokazał nową, bardzo skuteczną drogę do zwalczenia nawrotów raka. Na razie wymaga jednak przetestowania klinicznego, aby w ogóle być udostępniona do testów na ludziach. Niemniej na razie wyniki badań dają podstawy do twierdzeń, że w przyszłości nanocząsteczki mogą pomóc pokonać choroby nowotworowe.