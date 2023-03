Szacuje się, że obecnie w krajach UE narażenie zawodowe na spaliny emitowane z silników Diesla dotyczy ok. 12 mln ludzi, a do roku 2060 będzie to już ok. 20 mln.

przypomina CIOP-Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w komunikacie przesłanym PAP.