Brazylia jest drugim co do wielkości konsumentem kokainy na świecie (wyprzedzają ją tylko Stany Zjednoczone), nic więc dziwnego, że to właśnie naukowcy z tego kraju są tak mocno zainteresowani opracowaniem skutecznych terapii dla osób uzależnionych. Ich najnowsze osiągnięcie to szczepionka nazwana "Calixcoca", która podczas testów na zwierzętach dała bardzo obiecujące rezultaty. A jak działa? Zdaniem badaczy blokuje dotarcie kokainy i cracku do mózgu, co uniemożliwia odczucie ich działania i ma szansę pomóc użytkownikom przerwać cykl uzależnienia.

Reklama

To pierwsza szczepionka do leczenia uzależnienia od kokainy

Jak wyjaśnia psychiatra Frederico Garcia, koordynator zespołu, który opracował tę metodę leczenia na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais, jeśli leczenie uzyska zgodę organów regulacyjnych, będzie to pierwszy przypadek leczenia uzależnienia od kokainy za pomocą szczepionki. A jest ku temu na dobrej drodze, bo projekt zdobył w zeszłym tygodniu główną nagrodę w wysokości 500 tys. euro w konkursie Euro Health Innovation Awards dla medycyny latynoamerykańskiej, sponsorowanym przez firmę farmaceutyczną Eurofarma.

Autorzy nowego badania tłumaczą, że ich szczepionka działa poprzez pobudzanie układu odpornościowego pacjenta do wytwarzania przeciwciał, które wiążą się z cząsteczkami kokainy w krwiobiegu, czyniąc je zbyt dużymi, aby mogły przedostać się do układu mezolimbicznego mózgu, czyli "ośrodka nagrody", gdzie lek zwykle stymuluje wysoki poziom przyjemności, indukując dopaminę.

Szczepionka wchodzi w fazę testów na ludziach

Co ciekawe, podobne badania były już prowadzone w Stanach Zjednoczonych, czyli największym na świecie konsumencie kokainy, ale utknęły w martwym punkcie. Między innymi dlatego, że badania kliniczne nie wykazały wystarczająco przekonujących wyników - Calixcoca wykazała się jednak dużą skutecznością podczas testów, wytwarzając znaczny poziom przeciwciał przeciwko kokainie i niewiele skutków ubocznych, więc jest nadzieja, że tym razem się uda.



Poza tym, naukowcy odkryli, że chroni przed działaniem kokainy także płody szczurów, co sugeruje, że można byłoby ją stosować u ludzi w celu ochrony nienarodzonych dzieci uzależnionych ciężarnych. Wszystkiego dowiemy się jednak za jakiś czas, bo szczepionka wchodzi obecnie w końcową fazę prób, czyli testy na ludziach (do zespołu zgłosiło się aż 3 tys. chętnych osób!).

Warto jednak pamiętać, że nie jest to "cudowny środek" i trafi raczej do osób, które podjęły już pewien wysiłek, tj. "odstawiły kokainę i chcą w takim stanie pozostać". Niemniej, szczepionka składa się ze związków chemicznych opracowanych w laboratorium, a nie ze składników biologicznych, więc jej produkcja będzie tańsza, a gotowy środek nie będzie wymagał przechowywania w niskich temperaturach, czyli teoretycznie może trafić do wielu zainteresowanych.