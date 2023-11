W Łodzi powstał specjalny cyfrowy bank z milionem próbek

Specjalny system powstał w ramach projektu "MDB - Medical Data Bank" Politechniki Łódzkiej, która współpracowała z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polski.

W ostatni wtorek zostały przedstawione wyniki trzyletniego projektu. System ten ma pomóc w rozwoju nowoczesnej diagnostyki onkologicznej. Jak podano, nasz kraj odznacza się jednym z najwyższych wskaźników umieralności z powodu raka wśród krajów OECD. Badacze podkreślili, że najwięcej pracy należy włożyć przy diagnostyce i leczeniu m.in. raka piersi, płuc, prostaty i jelita grubego.

Jak powiedziała Ewa Chojnacka, rzeczniczka Politechniki Łódzkiej: - Zaprezentowany we wtorek system jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego cyfrowego dostępu do unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii, które w obecnej rozproszonej, niezintegrowanej, analogowej postaci, znacznie opóźniają powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w medycynie i pracach badawczo-naukowych.

Projekt "MDB - Medical Data Bank" ma ułatwić dostęp i poprawić jakość zanonimizowanych, zdigitalizowanych, uporządkowanych i opisanych metadanymi danych. Dodatkowo system ma umożliwić ponowne wykorzystanie informacji.

Ponad milion danych ma pomóc potrzebującym

Specjaliści na potrzeby całego projektu stworzyli platformę www, która udostępnia anonimowe dane medyczne. Znaleźć tutaj można m.in. preparaty histopatologiczne z ich opisami, czy też wyniki badań proteomiczno-metabolicznych. Jak podaje Politechnika Łódzka, dane zostały utworzone na podstawie m.in. analiz próbek moczu oraz krwi, które zostały przekazane przez jednostki badawcze z całego kraju. W systemie znajduje się ponad milion różnych rekordów.

Do tej pory podobne dane były rozproszone, niezintegrowane i znajdowały się w postaci analogowej, co powodowało bardzo duże spowolnienie prac badawczo-naukowych, a także spowalniało rozwinięcie innowacji w zakresie medycyny i nowych technologii.

- Dzięki projektowi możliwe stało się udostępnienie danych do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy, tworzenia statystyk, a dodatkowo stanowi ona unikalne źródło informacji popularnonaukowej dla społeczeństwa. Przygotowane rozwiązanie posłuży rozwojowi diagnostyki onkologicznej, poprzez dalsze badania nad jednostkami chorobowymi — dodaje Chojnacka.

Z kolei naukowcy i lekarze podsumowują: - To, co wspólnie zrobiliśmy, ma ogromne znaczenie. Pozwoli poprawić algorytmy terapii i być pomocne w przyszłości w ratowaniu życia.

Cały projekt kosztował około 12 mln zł i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.