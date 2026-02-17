Wystarczą dwie zmiany w wieczornej rutynie. Serce będzie zachwycone

Karolina Majchrzak

Jak wynika z nowych badań opublikowanych w "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology", wystarczy prosta zmiana w wieczornej rutynie, by znacząco wzmocnić serce. A mowa o przygaszeniu świateł na trzy godziny przed snem oraz zaprzestaniu wtedy jedzenia, a tym samym przedłużeniu nocnego postu. Efekt? Poprawa ciśnienia krwi, tętna i poziomu cukru we krwi, a to wszystko bez ograniczania kalorii.

Zostaw lodówkę w spokoju na trzy godziny przed snem. Serce ci podziękuje123RF.comINTERIA.PL

Nie trzeba rygorystycznych diet ani drogich suplementów, by poprawić zdrowie serca - wystarczą dwie drobne zmiany w wieczornej rutynie. Jak wykazali naukowcy z Northwestern Medicine, tak prosty zabieg jak przygaszenie świateł i zaprzestanie jedzenia na trzy godziny przed snem może wyraźnie obniżyć ciśnienie krwi, uspokoić rytm serca i poprawić kontrolę poziomu cukru u osób zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi.

Biologiczny zegar w służbie serca

Od dawna wiemy, że rytm okołodobowy, czyli naturalny cykl snu i czuwania, ma ogromny wpływ na metabolizm. Gdy jemy późno w nocy, organizm zamiast odpoczywać nadal trawi i reguluje poziom glukozy, w efekcie czego z czasem rośnie ryzyko nadciśnienia, insulinooporności i chorób serca. A gdyby tak przyspieszyć porę spożywania ostatniego posiłku? Naukowcy postanowili sprawdzić, czy tak relatywnie niewielka zmiana - łatwa do wprowadzenia przez większość z nas - będzie miała jakiekolwiek znaczenie dla zdrowia.

Prosty przepis na zdrowie

W tym celu przeprowadzili 7,5-tygodniowe badanie z udziałem 39 osób z nadwagą - połowa uczestników przestała jeść co najmniej trzy godziny przed snem, zachowując post nocny trwający od 13 do 16 godzin, a druga połowa kontynuowała swoje normalne nawyki żywieniowe.

Wnioski? Zaskoczyły samych badaczy, bo osoby, które jadły wcześniej, miały niższe ciśnienie tętnicze i niższe tętno w nocy, a ich trzustka reagowała szybciej na glukozę, co świadczy o lepszym wydzielaniu insuliny. Dodatkowo, przyciemnienie światła na trzy godziny przed snem pomogło im zsynchronizować rytm biologiczny z naturalnym cyklem dnia i nocy.

Nie chodzi tylko o to, co jemy, ale także kiedy jemy w stosunku do snu. Gdy okno postu jest dopasowane do naturalnych godzin snu, serce, metabolizm i sen zaczynają działać w harmonii. A to trio jest kluczowe dla ochrony układu krążenia
wyjaśnia dr Daniela Grimaldi, autorka publikacji w czasopiśmie Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

Autorzy badania podkreślają, że to realna i niewymagająca wyrzeczeń metoda profilaktyki, szczególnie dla osób z podwyższonym ryzykiem chorób serca. Nie wymaga liczenia kalorii czy ich redukcji, a jedynie lepszego dopasowania posiłków do rytmu dobowego. Zespół planuje teraz większe badania, by sprawdzić, czy wprowadzenie tych prostych nawyków może realnie zmniejszyć liczbę zawałów i udarów.

Krzysztof Sulikowski
