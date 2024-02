Prywatna wizyta u dietetyka wiąże się z wysokimi kosztami. Opracowanie specjalnej diety w niektórych przypadkach koniecznie wymaga konsultacji ze specjalistą, który przeprowadzi dodatkowe testy i wesprze pacjenta, jednak są sytuacje, w których wystarczy gotowy jadłospis. Można z takiej opcji skorzystać na przykład wtedy, gdy ma się już zdiagnozowane pewne schorzenia i posiada świadomość co do zaleceń lekarskich w kwestii dopasowanej do nich diety.

Jeśli więc zmagamy się z cukrzycą, Hashimoto, PCOS, osteoporozą i wieloma innymi schorzeniami, co do których mamy świadomość, że dana dieta będzie odpowiednia, możemy bezpłatnie i od ręki skorzystać z ułożonych przez dietetyków planów żywieniowych. Są one dostępne na specjalnej witrynie internetowej, za którą odpowiedzialny jest NFZ.

Reklama

Dietetyk na NFZ. Darmowe porady

Znając swoje przypadłości można więc śmiało sięgnąć po ofertę NFZ-u w postaci darmowych porad dietetycznych, które dotyczą także odpowiednio ułożonych przez ekspertów jadłospisów. Na stronie internetowej Diety NFZ, specjalnej witrynie Narodowego Funduszu Zdrowia, można znaleźć plany żywieniowe i przepisy stworzone przez dietetyków.

W zasobach witryny znajdują się tysiące bezpłatnych przepisów oraz kilkanaście gotowych planów żywieniowych, które dotyczą innych problemów. Na stronie znajduje się także zakładka z innymi poradami, które dotyczą m.in. zdrowego wykluczania produktów, rozumienia, jakie tłuszcze służą, a jakie szkodzą, czy też rozpoznawania objawów np. cukrzycy.

Zdjęcie Można od ręki skorzystać z darmowych jadłospisów dla siebie i całej rodziny. Wystarczy założyć konto na portalu. / diety.nfz.gov.pl/ / materiał zewnętrzny

Stale rozwijamy nasz portal diety.nfz.gov.pl. (...) Poszerzamy również ofertę planów żywieniowych i bazę przepisów w już dostępnych jadłospisach. To, co wyróżnia Diety NFZ, to przepisy przygotowane specjalnie dla osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi, np. dla osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, czy chorych na otyłość powiedział w komunikacie NFZ Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dlaczego warto założyć konto na diety.nfz.gov.pl? NFZ podaje kilka powodów:

Uzyskasz dostęp do bezpłatnych jadłospisów (nawet na 28 dni).

Poznasz przepisy na zdrowe i proste posiłki.

Pobierzesz listę zakupów. Odznaczysz w niej produkty, które masz w domu.

Diety NFZ, strona pełna przydatnych zasobów

Dodatkowo na stronie jest bezpłatny "Kalkulator BMI", który pozwala na określenie zapotrzebowania energetycznego dla danego organizmu. Wystarczy wpisać kilka określonych danych, by otrzymać te istotne informacje i dopasować wielkość spożywanych porcji. Diety opublikowane na stronie dopasowane są natomiast do wielu schorzeń i celów.

Zdjęcie Witryna umożliwia korzystanie z bezpłatnych planów żywieniowych, można też poczytać o poradach związanych ze zdrowym trybem życia. / diety.nfz.gov.pl/ / materiał zewnętrzny

Ogólnie na portalu znaleźć można:

plany żywieniowe oparte na diecie DASH porady na temat zdrowego żywienia, filmy ze wskazówkami żywieniowymi, quizy o zdrowych nawykach, e-booki z przepisami.

Jak skorzystać z bogatych zasobów witryny Narodowego Funduszu Zdrowia? Niektóre z nich można przeglądać, po prostu wchodząc na stronę. Pełny dostęp wymaga natomiast dodatkowych kroków. Nie są one jednak skomplikowane.

Wystarczy założyć konto na portalu, a następnie się zalogować. Od tej chwili wszystkie przepisy, diety i porady są dostępne od ręki.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!